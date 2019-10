Ronn Moss/ Matrimonio bis con Devin DeVasquez “le ho fatto una sorpresa” (Domenica in)

Sarà Ronn Moss a intrattenere il pubblico di Mara Venier nel nuovo appuntamento di Domenica in. Svestiti panni di Ridge Forrester di Beautiful, l’attore attualmente si sta dedicando alla sua nuova passione per la musica e di recente, in occasione del suo tour USA meet ITALY, ha attraversato in lungo e largo il nostro paese per far conoscere ai suoi fan questo nuovo lato di sé. Ma non è tutto: in una delle sue ultime tappe, l’ex volto delle soap opera ha deciso di unirsi nuovamente in matrimonio, preparando per la sua bella moglie, la modella Devin DeVasquez, una cerimonia in gran segreto: “Ho organizzato tutto di nascosto per fare una sorpresa”, spiega l’attore in un’intervista concessa al settimanale Oggi. “Ero in Calabria in tour e ho deciso che fosse il luogo perfetto per dirsi di nuovo sì”. La sposa, secondo quanto si apprende dalle parole di Ronn Moss, avrebbe saputo delle sue intenzioni soltanto con un giorno di anticipo; per questo motivo, l’abito nuziale da lei indossato per la cerimonia sarebbe stato scelto proprio dall’attore.

Ronn Moss, secondo matrimonio a sorpresa

Secondo Ronn Moss, l’idea di sposare nuovamente Devin DeVasquez, al quale è legato ormai da ben 15 anni, sarebbe nata dalla volontà di rinnovare le promesse festeggiando il loro anniversario di matrimonio. Proprio per questo, l’evento si è svolto al cospetto delle persone a loro più care, che per l’occasione si sono date appuntamento in Calabria, precisamente a Roccella Jonica, presso l’Hotel Parco dei Principi. “Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse”, ha spiegato l’ex Ridge Forrester di Beautiful nel corso dell’intervista concessa a Oggi. “Ci è sembrato di tornare indietro nel tempo: 10 anni insieme – ha aggiunto – sono davvero volati”. Ronn Moss parlerà del rinnovo delle sue promesse, del matrimonio con il quale ha sorpreso sua moglie e del suo tour musicale nel corso dell’appuntamento di Domenica In, svelando inoltre tutti i progetti che ha in serbo per i prossimi mesi.

Ronn Moss, in arrivo un nuovo film

Sono lontani i tempi in cui il suo volto era quello dell’amatissimo Ridge Forrester di Beautiful: Ronn Moss, infatti, oggi è sempre più proiettato sulla sua carriera musicale, che lo vedrà impegnato ancora a lungo con le tappe della sua tournée tour USA meet ITALY. Tuttavia, di recente ha avvertito il richiamo della sua vecchia passione, quello per la recitazione, che lo ha portato ancora una volta in Italia, precisamente in Puglia, sul set di un film che uscirà il prossimo anno. Surprise Trip, questo il nome della pellicola, vedrà per la prima volta Ronn Moss in una veste del tutto insolita, un ruolo ben distante dal personaggio che per tanti anni ha vestito sul set di Beautiful. In una recente intervista concessa a Vero Tv, l’attore ha svelato di essere grato alla soap opera che gli ha dato la notorietà e di essere particolarmente legato al personaggio che ha interpretariato dal 1987 al 2012; tuttavia, ha ammesso che oggi non potrebbe più tornare sul set di Beautiful: “Non riuscirei più a dare sfogo al mio vero Io”.



