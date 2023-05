Ronn Moss perché ha lasciato Beautiful?/ Oggi c’è la musica: il nuovo album…

Ronn Moss: ecco perchè ha lasciato Beautiful

Ronn Moss, per anni, ha interpretato Ridge Forrester nella soap opera americana più famosa al mondo ovvero Beautiful. Nei panni del famoso e affascinante stilista, Ronn Moss ha conquistato il successo mondiale facendo sognare milioni di fan. Dopo aver regalato emozioni ai telespettatori con la sua storia d’amore con Brooke Logan, ma anche con Taylor, Ronn Moss ha deciso di abbandonare la soap opera. Una scelta che, all’epoca, ha spiazzato e lasciato senza parole i fan di Beautiful che hanno sempre amato tantissimo l’attore, ma perchè Ronn Moss ha lasciato la soap opera?

A svelarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo l’addio alla soap opera: “È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film. Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher e Allen”.

Ronn Moss: ecco cosa fa oggi

Dopo aver lasciato Beautiful, cosa fa oggi Ronn Moss? L’attore si dedica totalmente alla musica che è sempre stata una sua grande passione che aveva messo da parte per i numerosi impegni legati a Beautiful. L’ex Ridge Forrester di Beautiful ha così pubblicato il suo nuovo album dal titolo “Surprise Trip Love” che si ispira all’ultimo film dell’artista girato tra gli Stati Uniti e la Puglia. Ronn Moss l’ha presentato nello studio di Domenica In nel corso della puntata del 21 maggio.

L’album rappresenta una dichiarazione d’amore all’Italia, Paese di cui è sempre stato innamorato. «Vengo spesso in Italia e ho scoperto il luogo dei miei sogni: ho comprato la Masseria Paretano per passarci almeno sei mesi all’anno con mia moglie (l’ex modella e attrice Devin DeVasquez, sposata in seconde nozze nel 2009, ndr)», ha raccontato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

