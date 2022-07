Ronn Moss “Un reality? Non so se avrei tutto quel tempo”/ “Mai dire mai…”

Ronn Moss nel cast di un reality show?

Ronn Moss, l’ex Ridge Forrester di Beautiful, a febbraio 2022 si è trasferito in Italia, a Fasano in Puglia, con la moglie Devin Devasquez. L’attore americano ha da poco aperto la Masseria Paretano, un country resort dove potrà accogliere i suoi amici. Ora che risiede in Italia, Ronn Moss è molto desiderato dalla televisione: le produzioni dei reality farebbero carte false per averlo nel cast. Ricordiamo che nel 2010 l’attore ha preso parte come concorrente a Ballando con le stelle, dove si classificò al 2º posto. Al momento però, Moss non sembra interessate a partecipare a un reality show: “Mi sembra improbabile che io possa partecipare in un imminente futuro. È appena uscito il mio primo film “Viaggio a sorpresa” e ne sto già preparando altri due. I reality durano molto e non so se avrei tutto quel tempo. Però, mai dire mai”, ha detto a Nuovo Tv.

Ronn Moss al lavoro su nuovi film

Da quando vive in Italia Ronn Moss non guarda molta televisione da quando vive in Italia, non parlando ancora bene la lingua: “Mi viene davvero difficile seguire un programma. Mi è capitato di guardare qualche serata del Festival di Sanremo o qualche puntata del GF Vip, anche perché ho tanti amici che lavorano in tv”. Per le sue scelte professionali, l’attore americano si consulta sempre con la moglie Devin, modella e attrice sposata nel 2009: “Condividiamo tutto, lavoro compreso. Devi ha sempre le intuizione giuste”, ha detto a Nuovo Tv. In passato l’attore è stato sposato, dal 1990 al 2002, con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie. In Puglia Ronn Moss ha fatto visita anche ad Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. I due starebbero progettando di fare un film insieme.

