Ronnie Hanson è morto: era la prima voce di Radio Deejay/ Nicola Savino: “l’unico…”

Grave lutto per il mondo della radio. A 79 anni è morto Ronnie Hanson, la prima voce di Radio Deejay. Un personaggio fondamentale per chi ha poi scelto di trasformare la passione per la radio in una professione. Un’icona per tutti i deejay che sono venuti dopo di lui come ha raccontato lo stesso Nicola Savino. Il conduttore, su Instagram, ha ricordato Ronnie Hanson con una foto in cui si mostra in sua compagnia omaggiando lo spessore professionale della prima voce di Radio Deejay. “La prima voce che ho sentito a Radio Deejay è stata la tua. Avevo 15 anni, mi sembravi un marziano, un missile che andava a 1000 all’ora. Poi ho lavorato con te come fonico negli anni più belli della mia vita, quelli della giovinezza. Quante risate, quanti scherzi che mi facevi! Rispettoso, sensibile, artista VERO! The crazy inglese, the man, the myth, the legend… The one and only Ronnie Hanson”, ha scritto Nicola Savino.

Ronnie Hanson morto: il ricordo di Linus

Il britannico Ronnie Hanson fu la prima voce di Radio Deejay, colui che introduceva le canzoni e conduceva un programma in lingua inglese. La sua è stata una presenza fondamentale per Radio Deejay che oggi ha come direttore artistico Linus. Quest’ultimo ha così voluto ricordare la voce di Ronnie Hanson con uno struggente messaggio su Instagram. Stamattina ho avuto per tutto il tempo una brutta sensazione, come un pensiero fastidioso che non mi permetteva di concentrarmi. Pensavo di essere stanco, di essere distratto da tutti i problemi di questi giorni.

Poi appena finito è arrivata la notizia che il vecchio Ronnie era volato via. La maggior parte di voi non può ricordarselo, ma è stata la prima voce di Radio Deejay. Prima di Gerry, prima di Albertino, prima di me ovviamente. Nella foto è il secondo da sinistra. Ciao Scarligamerluss!“, ha scritto Linus pubblicando anche una foto dei primi anni di vita di Radio Deejay.







