Ronnie Jones chi è il finalista di The Voice Senior 2023/ Per alcuni è ‘fuori categoria’ perché…

Ronnie Jones tra i più ‘quotati’ per la vittoria di The Voice Senior 2023: ecco perché

Tra i tanti concorrenti di talento che hanno calcato il palco di The Voice Senior 2023 c’è sicuramente Ronnie Jones, un personaggio che in realtà è un grande nome noto della musica italiana e internazionale. L’ottantacinquenne ha sfoggiato un talento fuori dal comune a The Voice, facendo immergere il pubblico nel fascino senza tempo della musica soul e blues. Nonostante non sia più un ragazzino, Ronnie Jones ha dato prova di grande entusiasmo: quando si è presentato alle Blind Auditions ha lasciato tutti a bocca aperta, in particolar modo Loredana Bertè, che con Ronnie Jones aveva condiviso il palco durante il musical Hair negli anni settanta.

Ed è proprio Loredana ad essere diventata la sua guida in The Voice Senior 2023. Dopo averlo coinvolto nella sua scuderia, la cantante ha cominciato fin da subito a lavorare con Ronnie, cercando di valorizzare le sue qualità. E nella semifinale, non a caso, ha incantato con un brano ed un’esibizione incredibile: Sexual Healing di Marvin Gaye. Un pezzo che Jones ha sempre amato e che non ha mai cantato per timore di non essere all’altezza.

Ronnie Jones, la piccola grande polemica sbocciata sul web dopo The Voice Senior 2023

Grazie alle sue performances a The Voice Senior 2023, Ronnie Jones ha fatto il pieno di consensi tra i coach e sul web. Non solo: in studio è partito un lungo applauso e l’entusiasmo si è sollevato anche sui social. Tutti o quasi sembrano d’accordo: Ronnie Jones è il concorrente con più potenziale di questa edizione di The Voice Senior 2023. Qualcuno, tuttavia, sottolinea un aspetto che fin qui è stato trascurato: il suo talento è di un altro livello.

Al punto tale che alcuni internauti si chiedono se sia corretto permettere a persone già famose o comunque con una vera e propria carriera alle spalle, di partecipare ad una gara, mettendo in ombra i concorrenti e i cantanti amatoriali. Vedremo dunque se questa sera, venerdì 3 marzo, il pubblico di The Voice Senior 2023 lo premierà per la puntata finale.

