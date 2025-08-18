Ronnie Rondell Jr scomparso a 88 anni: la morte dell'"uomo in fiamme" nella copertina dell'album dei Pink Floyd

Il 12 agosto è venuto a mancare Ronnie Rondell Jr., storico stuntman, spentosi a 88 anni in una casa di riposo a Osage Beach, nel Missouri. Nato a Hollywood nel 1937, figlio di un attrezzista, fin da bambino è cresciuto sui set cinematografici, sviluppando una passione per quel mondo. Dopo un periodo trascorso nella Marina, dove si specializzò in immersioni e operazioni ad alto rischio, decise quindi di entrare nel mondo del cinema in maniera particolare, diventando uno stunt.

Da lì, iniziò una carriera straordinaria, che lo portò a lavorare in alcuni dei progetti più amati di cinema e televisione: da Arma Letale a Thelma & Louise, da Star Trek a Matrix Reloaded, passando per serie cult come Charlie’s Angels, Dynasty e Fantasy Island. Negli anni ’70, poi, fu anche tra i fondatori della Stunts Unlimited, un’agenzia che divenne punto di riferimento per l’intero settore. A tal proposito, i colleghi lo hanno sempre descritto come un professionista generoso, capace di affrontare le scene più pericolose con lucidità e sangue freddo.

Ronnie Rondell Jr. morto: chi era lo storico stuntman

Nonostante la lunga carriera tra cinema e tv, però. il nome di Ronnie Rondell Jr. resta legato soprattutto alla copertina di uno degli album più amati dei Pink Floyd, Wish You Were Here, uscito nel 1975. Lo scatto, firmato da Aubrey Powell dello studio Hipgnosis, mostrava due uomini in giacca intenti a stringersi la mano, mentre uno dei due era avvolto dalle fiamme. Ebbene, dietro quell’immagine, c’era Rondell che, per realizzarla, indossò una tuta ignifuga e venne cosparso di gel infiammabile. La foto fu ripetuta oltre quindici volte e, durante una di queste, una raffica di vento gli bruciò un sopracciglio e parte dei baffi.

Quella copertina, rappresentava alla perfezione i temi di alienazione e disillusione del disco e divenne anche un richiamo indiretto alla figura di Syd Barrett, il fondatore dei Floyd. Ancora oggi, a cinquant’anni di distanza, resta una delle immagini più iconiche della storia del rock e ha reso Rondell legato per sempre alla band. Per quanto riguarda la vita privata, Rondell è stato sposato per 56 anni con la moglie Mary, con la quale ha avuto due figli. Tragicamente, uno di loro, Reid, anch’egli stuntman, è morto nel 1985 durante le riprese della serie Airwolf.