Roofe, fallo killer su Kolar/ Video Rangers-Sparta: frattura cranio e sangue ovunque

Momenti di grandissima paura nel corso di Sparta Praga-Rangers, gara disputata giovedì e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel corso del primo tempo l’attaccante degli scozzesi Roofe è stato protagonista di un fallo killer ai danni del portiere degli ospiti Kolar: calcio in faccia violentissimo e grandissimo spavento per le condizioni dell’estremo difensore, che ha perso i sensi per qualche secondo.

Le immagini parlano chiaro: intervento gravissimo di Roofe ai danni di Kolar, con la suola della scarpa dritta sul volto del portiere dei cechi. I compagni di squadra hanno invocato l’immediato intervento dei sanitari in campo per soccorrere il 26enne, che oltre ad aver perso molto sangue, è stato medicato con diversi punti di sutura ed ha riportato la frattura del cranio. L’attaccante inglese è stato espulso, ma non è finita qui…

Roofe, fallo killer su Kolar: il video

Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle condizioni di Kolar, ma fortunatamente scampato pericolo. All’inizio infatti si è temuto per il peggio, ma si rimetterà. Non ci resta anche che scoprire quante giornate di squalifica prenderà Roofe, autore di uno dei falli più brutti della competizione europea: in molti lo hanno anche accostato al fallo di Cristiano Ronaldo su Cragno in Cagliari-Juventus, anche se l’impatto non è stato altrettanto violento.

Ma Rangers-Sparta Praga non è di certo finita giovedì – ricordiamo che negli spogliatoio è successa un po’ di bagarre con schiaffi e parole forti per presunte offese razziste ai danni di Kamara, capitano della formazione di Gerrard – probabilmente proseguirà in tribunale: come reso noto dalla stampa ceca, lo Sparta Praga ha presentato denuncia penale per Roofe e compagni, con l’accusa di aggressione.

Ondro, hlavne at jsi v poradku prosim, to je dnes nejdulezitejsi! pic.twitter.com/5OFRQ1l7RO — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021





