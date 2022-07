Room 9, da Jack La Furia a Sergio Sylvestre/ Le loro collaborazioni

Il nome dei Room 9 potrebbe dire poco a molti, ma si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante nel mondo della musica in veste di producer grazie alle collaborazioni che sono riusciti a stringere in questi anni. Il gruppo è composto da tre persone, di origine italo-elvetica, che hanno così saputo mixare le loro diverse tradizioni articolari.

Due di loro sono nostri connazionali, gli ICON808, uno pseudonimo che coinvolge due persone che hanno avuto alle spalle esperienze differenti. Marco Salvatori ha iniziato a farsi conoscere come batterista, per poi avvicinarsi alla produzione e al mixaggio di tracce inedite. Lorenzo Santarelli, invece, è diplomato in pianoforte classico, per poi appassionarsi a musica moderna e jazz. Al loro fianco c’è Kende, all’anagrafe Gabriel Rossi, che ha studiato batteria e piano, per poi concentrarsi sulla musica elettronica.

Le collaborazioni di Room 9

La popolarità per Room 9 è arrivata inevitabilmente grazie agli artisti che hanno dimostrato di credere in loro. I primi ad averlo fatto sono stati Jake La Furia e Braco in “Popolari”. Successivamente a voler collaborare con loro è stato Nitro, affiancato ancora da Braco, in “No Stick”.

Più recentemente, invece, hanno contribuito al successo di “Rollercoster“, l’ultima canzone incisa da Sergio Sylvestre, ex vincitore di “Amici“, apprezzato dal pubblico soprattutto per la sua voce profonda. Il ragazzo, che ora si è fatto conoscere per il soprannome di Big Boy, è convinto che lavorare con loro possa servire a rilanciare la sua carriera dopo un periodo caratterizzato da alti e bassi.

