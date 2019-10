Rooney e Vardy, lite tra mogli!/ Guerra tra wags, furia Coleen: “Sei una talpa!”

Coleen Rooney e Rebekah Vardy, scontro totale tra le due wags! Una guerra social che sta facendo parecchio discutere in Inghilterra e che vede contrapposte le mogli di due dei calciatori più conosciuti a livello internazionale: la compagna dell’ex Manchester United ha accusato la coniuge del bomber del Leicester City di aver spifferato ai tabloid britannici informazioni sulla sua vita privata. E’ stata Coleen ad accendere la miccia, pubblicando un lungo post sui social network: «Per molto tempo qualcuno di cui mi fidavo e a cui ho permesso di seguirmi sul mio profilo Instagram ha informato il The Sun delle mie storie e dei miei post privati». Prosegue la moglie dell’attaccante del DC United: «Sono uscite senza il mio permesso tante informazioni su di me e sulla mia famiglia». La donna ha deciso di bloccare tutti quanti dalle sue Instagram Stories tranne un account, pubblicando poi delle storie false per vedere se sarebbero finite sul The Sun: l’account bloccato è proprio quello di Rebekah Vardy!

COLEEN ROONEY E REBEKAH VARDY, GUERRA TRA WAGS!

Non è tardata ad arrivare la replica di Rebekah, compagna di Jamie Vardy, che ha scritto su Instagram: «Mi trovo in vacanza, sono incinta e non so neanche perché dovrei scrivere queste parole». La moglie del nazionale inglese sottolinea di «non aver bisogno di soldi» e si chiede perché avrebbe dovuto fare una cosa del genere: «Nel corso degli anni, molta gente è entrata nel mio profilo Instagram senza permesso: sono disgustata dal dovermi anche discolpare». E chiude con un messaggio diretto all’(ex) amica Coleen Rooney: «Dovevi telefonarmi la prima volta che hai avuto questi sospetti!». Rebekah si trova a Dubay ma sui tabloid si è acceso il dibattito: il Times ricorda che già tre anni fa, nel 2016, Wayne Rooney aveva avvisato Vardy di comportamenti scorretti da parte di Rebekah nei confronti di sua moglie…

