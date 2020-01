Rosa Bazzi lascia Olindo Romano/ Innamorata di un detenuto: lui muore in un incidente

Nell’immaginario collettivo, Rosa Bazzi ed Olindo Romano, i due coniugi condannati all’ergastolo in via definitiva per la strage di Erba restano uniti ed innamorati come il primo giorno, nonostante i processi ed il carcere. Il settimanale Giallo, tuttavia, racconta una svolta decisiva, ancora una volta con un epilogo tragico, nella vita di Rosa e Olindo. La donna 56enne, in carcere a Bollate dove sta scontando l’ergastolo, da qualche tempo avrebbe ritrovato la voglia di vivere grazie ad un nuovo uomo con il quale avrebbe dimenticato il marito Olindo Romano. Si tratta del detenuto Marco Alberti, detto Mirko, originario di Verona e anche lui condannato all’ergastolo per un omicidio commesso nel 1998 in cui rimase ucciso con tre colpi di pistola il pregiudicato trentino Antonio Panazzo. L’uomo, da qualche tempo, secondo quanto riportato dal settimanale avrebbe fatto perdere la testa alla Bazzi. I due si erano conosciuti quando Rosa aveva iniziato a lavorare come volontaria nel laboratorio del cuoio della sezione maschile del carcere di Bollate.

STRAGE DI ERBA, ROSA DIMENTICA OLINDO: “AMANTE” MORTO IN INCIDENTE

Marco Alberti, il detenuto per il quale Rosa avrebbe dimenticato Olindo, fu ritenuto colpevole dell’omicidio del pregiudicato e fu accusato di averne bruciato il corpo e occultato i resti in una discarica sotto un cavalcavia in provincia di Verona. Dopo un’indagine di due anni, Alberti fu incastrato dagli inquirenti e nonostante la sua decisione di collaborare con la giustizia, fu comunque condannato al carcere a vita. La scorsa estate però era riuscito ad ottenere la semilibertà per buona condotta. Lo scorso 16 dicembre, durante una sua uscita con l’obbligo di rientro in carcere in orario serale però, “Mirko” è rimasto ucciso in un terribile incidente stradale, travolto da un’auto guidata da un trentenne mentre percorreva a piedi la Statale 494. Nonostante la corsa in ospedale le ferite si rivelarono per lui fatali. La morte dell’ergastolano ha costituito per Rosa un duro colpo. Pare infatti che la donna ne fosse innamorata e per lui avrebbe addirittura dimenticato il marito Olindo. Adesso sarebbe addirittura sprofondata nella disperazione, come riferisce il settimanale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA