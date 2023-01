Rosa Bechere, scomparsa da 2 mesi/ Ris di nuovo in casa: trovate altre tracce sangue

Nella casa di Rosa Bechere, 60enne invalida e sola scomparsa due mesi fa, i carabinieri del Ris hanno trovato nuove tracce di sangue. La loro attività si è svolta dal primo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio 2023 sino a sera inoltrata e le macchie ematiche sono state individuate con il luminol sul pavimento dell’abitazione, in diverse zone. Come riporta “La Nuova Sardegna”, esse sono state repertate e saranno analizzate, come già avvenuto in precedenza per quelle rilevate nelle altre due case ispezionate dai Ris e poste sotto sequestro: il tugurio-gattile di via Pietro Aretino, a Olbia, e l’abitazione nelle campagne di Su Canale, a Monti.

DIRETTA/ Olbia Rimini (risultato finale 1-1): Santini risponde a Ragatzu

Il quotidiano sardo ricorda che la Procura di Tempio ha avviato un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere (anche rapina e lesioni) e “sotto accusa ci sono due persone, Maria Giovanna Meloni (42 anni, di Olbia) e il compagno Giorgio Beccu (49 anni, di Berchidda). Sarebbero due amici (o presunti tali) di Rosa Bechere. I due, sempre secondo l’accusa, avrebbe prima stordito con potenti farmaci e poi ucciso la donna per portarle via i pochi risparmi e le carte postali per accedere al reddito di cittadinanza accreditato sul conto”.

DIRETTA/ Vis Pesaro Olbia (risultato finale 2-1): traversa nel finale di Ragatzu!

ROSA BECHERE, NUOVI RILIEVI DA PARTE DEI RIS

“La Nuova Sardegna” ha anche riportato che, a tarda sera, dopo aver ispezionato l’appartamento e una cantina, i carabinieri “si sono trasferiti nuovamente in via Pietro Aretino per sequestrare lenzuola e teli riposti in un armadio“. Gli accertamenti “proseguiranno questa mattina sull’auto di Rosa Bechere (una Chevrolet Matiz bianca) trovata davanti alla casa della coppia indagata e poi sul chiattino blu di Giorgio Beccu, ormeggiato nella darsena di via Redipuglia, proprio davanti alla casa di via Pietro Aretino”.

Diretta/ Olbia Montevarchi (risultato finale 2-1): 3 punti d'oro!

Nel mentre, il sostituto procuratore Daniele Rosa, titolare dell’inchiesta, ha disposto l’accertamento sui telefonini sequestrati agli indagati: “Alcuni – si legge nell’articolo – sono nuovi e perfettamente funzionanti, altri vecchi e forse in disuso. Tutti, come una scatola nera, potrebbero contenere elementi utili per la soluzione del giallo”. Il consulente nominato dal magistrato avvierà le verifiche probabilmente tra una settimana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA