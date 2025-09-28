Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025 confessa: "Lotto con i miei demoni", giuria estasiata: "Azzeccato tutto ballo e personalità"

Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025: “Sono qui per superare i miei demoni”

Nella 1a puntata di Ballando con le stelle 2025 in onda questa sera, 27 settembre 2025, è sceso in pista anche il concorrente più divisivo Rosa Chemical. Il cantante che ha creato scandalo al Festival di Sanremo con il famoso bacio con Fedez. Rosa Chemical si è esibito in coppia con la sua maestra Erica Martinelli in un Paso ma prima, nella clip di presentazione si è lasciato andare alle confessioni.

Rosa Chemical si è messo a nudo a Ballando con le stelle 2025 confessando i veri motivi per cui ha deciso di partecipare: “L’esperienza a Ballando è anche un modo per superare i miei demoni, mettermi in gioco in un posto in cui non c’entro un ca**o mi può servire per superare i miei problemi.” E subito dopo ha confessato di essere una persona molto controversa e contraddittoria, di passare dall’essere sicuro di se sul palco ad avere crisi di ansia ed attacchi di panico e chissà che mettersi in gioco in uno show come Ballando non lo aiuti a capire e risolvere determinate situazioni.

Ballando con le stelle 2025, giuria estasiata per Rosa Chemical: “Superiore alle aspettative”

L’esibizione di Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025 con la sua maestra ha entusiasmato la giuria. Dopo aver incassato i complimenti di Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli si è mostrata estasiata: “Difficile nel tuo caso non deludere le aspettative e invece non le hai deluse perché io in te ho visto il ballo e ho visto la personalità e mi è piaciuto tutto.” E subito dopo ha ironizzato su Rossella Erra: “Detto ciò io però prima di entrare ho saputo una cosa che mi ha inquietato tanto ‘è vero Rossella che hai visto le foto su Only Fan di Rosa’?”

Fabio Canino a Ballando con le stelle 2025 ha ammesso: “È la performance che mi è piaciuta di più questa sera. Io da voi mi aspetto tanto.” Molto più estasiato per l’esibizione di Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025 si è mostrato, invece, Guillermo Mariotto: “Che uomo. Io ho visto qualcosa nel tuo interpretare la canzone, ogni gesto lo hai azzeccato, presenza scenica. Sei entrato tu e tutto quello che abbiamo visto prima è diventato carino. Sei stato molto più delle mie aspettative.”