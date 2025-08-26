Rosa Chemical a Ballando con le Stelle, i dirigenti della Rai non sarebbero felici della scelta di Milly Carlucci: ecco perché

Rosa Chemical sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci come ogni anno ha scelto di mettere su un cast con tantissimi personaggi conosciuti del mondo dello sport, dello spettacolo e perché no, anche della musica. Personaggi molto diversi tra loro, in grado di offrire un buon coinvolgimento da parte del pubblico e tante emozioni, in pista e non soltanto. Tra questi nuovi protagonisti ci sarà anche Rosa Chemical, che però sembra aver creato qualche malumore dalle parti di Viale Mazzini.

Rosa Chemical primo concorrente di Ballando con le stelle 2025?/ Novità su Chiara Ferragni e Pascale

Alla Rai, infatti, non sembrano estremamente felici del coinvolgimento di Rosa Chemical. Ma perché i dirigenti avrebbero storto il naso di fronte al nome del cantante, scelto da Milly Carlucci tra i futuri ballerini? A quanto pare sarebbero delle immagini del suo passato il motivo principale per il quale non c’è particolare contentezza da parte della Rai alla notizia del nome di Rosa nel roaster di concorrenti di Ballando con le Stelle.

Rosa Chemical la verità sul bacio con Fedez/ "Chiara Ferragni non lo sapeva"

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: le foto hot tornano a far discutere

Secondo “Chi”, la Rai non sarebbe pienamente convinta della scelta di Milly Carlucci di puntare anche su Rosa Chemical come concorrente di Ballando con le Stelle. Ma come mai? C’entra il suo passato e in particolare delle sue foto hot, pubblicate tempo fa sui social. Il cantante aveva infatti postato delle foto hot sui social, senza veli e alcune addirittura in compagnia. Il cantante le avrebbe poi rimosse ma si sa, il web non dimentica. E neppure i dirigenti di Viale Mazzini, che avrebbero storto il naso davanti al nome di Rosa Chemical, che dunque non sarebbe stato molto apprezzato dalle parti della Rai. Nonostante ciò, il cantante dovrebbe comunque prendere parte allo show della Carlucci, che partirà in autunno e terrà compagnia ai telespettatori fino a Natale.