Rosa Chemical affonda Walter Nudo: “Sei un surgelato”/ L’attacco per il messaggio…

Rosa Chemical contro Walter Nudo per la pubblicità di Valentino

Rosa Chemical si scaglia contro Walter Nudo per il messaggio di quest’ultimo sulla pubblicità di Valentino. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, qualche settimana fa, direttamente dall’aeroporto di Linate, tra le storie del proprio profilo Instagram, aveva pubblicato un video in cui, dopo aver visto i modelli di una pubblicità di Valentino, criticava tale scelta considerando sbagliato il messaggio che, a suo parere, la pubblicità lancia.

«Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, e così non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Cerchiamo di avere un po’ più di responsabilità nel far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante», aveva detto Walter Nudo a cui, oggi, ha replicato Rosa Chemical.

L’attacco di Rosa Chemical a Walter Nudo

Tra le storie del proprio profilo Instagram, Rosa Chemical ha pubblicato il video con le parole di Walter Nudo sulla pubblicità di Valentino aggiungendo il seguente commento: “Walter Nudo sei un surgelato”. Una replica, quella di Rosa Chemical che arriva a distanza di qualche settimana dalle parole dette dall’ex vincitore dell’Isola dei Famosi.

Un affondo, quello dell’artista, che non è passato inosservato e che, in breve tempo, è diventato virale sui social dove le parole di Walter Nudo avevano già sollevato diverse reazioni.

