Rosa Chemical annusa e bacia i piedi della sua maestra Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2025 ma scoppia l'ira dei feticisti: "Non siamo malati"

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2025 Rosa Chemical ha messo in mostra il suo lato trasgressivo parlando del suo feticismo e di cosa rappresentano per lui i piedi. Il cantante ha infatti inscenato un momento particolarmente discusso con la sua maestra di ballo Erica Martinelli, dichiarando di ballare solo se può annusarle i piedi e di eccitarsi con l’odore della sua ascella sudata.

Prima dell’esibizione è stata trasmessa una clip in cui Rosa Chemical annusava e baciava i piedi della sua maestra Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2025 e non è tutto subito dopo è sceso in pista con un originale e trasgressivo Paso Doble con tanto di guinzaglio al collo e bacio di piedi della sua maestra. Tale momento ha ovviamente diviso il popolo del web se da una parte c’è chi ha apprezzato la trasgressione del cantante dall’altro qualcuno lo ha accusato di strumentalizzare il feticismo scatenando l’ira dei feticisti.



Ballando con le stelle 2025, Rosa Chemical nel mirino dei feticisti: “Ci ridicolizza”

Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025 è finito nel mirino dei feticisti. Grazia Sambruna, infatti, su MowMag ha raccolto lo sfogo di un gruppo di feticisti, tra cui di uno in particolare chiamato con il nome di fantasia Antonio. “È assurdo che la Rai mandi in onda una banalizzazione tanto distorta di una categoria di persone che già deve convivere con grandi pregiudizi. Ha messo in scena una baracconata che non ci rappresenta e che ci fa passare per maniaci o malati, e non è così” E subito ha rivolto un appello al cantante ha cercare di mandare anche un’altra immagine dei feticisti, non così distorta lontana dalla realtà e piena di pregiudizi e stigma. Il cantante accoglierà l’appello?