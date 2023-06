Rosa Chemical blocca l’esibizione a Battiti Live 2023/ Problema tecnico sul palco: il video

Rosa Chemical, dalla querelle del bacio a Fedez all’esibizione a Battiti Live 2023

Ieri sera è andato in scena il grande concerto di Battiti Live 2023 con tutti gli artisti più seguiti e amati dal pubblico italiano che hanno incantato con le loro performance. Tra questi, non poteva mancare uno degli artisti più chiacchierati degli ultimi mesi: Rosa Chemical. Il giovane cantante è reduce da un ottimo esordio sul palco del Festival di Sanremo 2023, seppur “macchiato” da una serie di critiche per questioni che non riguardano prettamente la qualità dell’esibizione.

Rosa Chemical/ "I pregiudizi non mi toccano. Il mio nome? Omaggio a mia madre"

Rosa Chemical, protagonista sul palco di Battiti Live 2023, è stato infatti al centro di una querelle mediatica dopo aver baciato sulle labbra Fedez nel corso del Festival di Sanremo 2023. La scena ha scatenato i commenti contraddittori di pubblico e volti noti, chiamando in causa anche Chiara Ferragni. La situazione ha dominato il web per diverse settimane e di recente – come riporta Novella 2000 – proprio Rosa Chemical è tornato a parlare di quella circostanza. “…Qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici; qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa. Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero”.

FEDEZ ANNUNCIA IL CAST DI LOVEMI 2023/ Assente Rosa Chemical, ecco il vero motivo

Rosa Chemical sul palco di Battiti Live 2023: esibizione interrotta per un problema audio

Tornando nel merito dell’esibizione offerta a Battiti Live 2023, chiaramente lo spazio di Rosa Chemical è stato tutto dedicato alla sua performance e non al chiacchierato bacio con Fedez al Festival di Sanremo 2023. A quanto pare però – racconta Novella 2000 – un piccolo inconveniente avrebbe messo in discussione l’esibizione del giovane artista. Infatti, pare che mentre era intento ad intonare il suo brano con la folla che lo seguiva a squarciagola, Rosa Chemical abbia dovuto interrompere in maniera imprevista l’esibizione.

Rosa Chemical affonda Walter Nudo: "Sei un surgelato"/ L'attacco per il messaggio...

In un video diffuso in rete si vede Rosa Chemical, sul palco di Bar per il concerto Battiti Live 2023, fare alcuni gesti sul microfono incitando gli addetti ai lavori nel fermare la musica. Come spiega Novella 2000, l’inconveniente riscontrato sarebbe stato la mancanza di audio in cuffia e dal microfono, un po’ come successo a Blanco allo scorso Festival di Sanremo 2023. Questa volta però, nessuna scenografia è andata distrutta; i fan hanno continuato a cantare senza accorgersi di nulla. Il conduttore Alan Palmieri è poi intervenuto per rompere l’imbarazzo e in pochi secondi la situazione è tornata alla normalità con Rosa Chemical che ha ripreso ad intonare il suo brano.













© RIPRODUZIONE RISERVATA