Rosa Chemical, chi è il cantante e prossimo concorrente di Ballando con le stelle: dai disturbi alimentari all’uso di droghe e alcol.

Non è cosa scontata primeggiare nel mondo della musica con una specifica identità artistica, riuscire a distinguersi non solo per doti prettamente canore ma anche per la capacità di trasferire messaggi all’insegna della libertà individuale. Rosa Chemical – tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 – si è affermato proprio partendo da tale assunto, partendo dall’affermazione della sua identità a dispetto delle etichette. Non è stato un percorso facile per il cantante; crescita artistica e umana non hanno sempre seguito binari paralleli come dimostrato da ciò che lui stesso ha raccontato a proprio di infanzia e adolescenza, due momenti particolarmente difficili.

Rosa Chemical ha dovuto fare i conti con i disturbi alimentari, con l’uso di droghe e alcol; anche con le difficoltà economiche. Tutti fattori che hanno inciso nella sua formazione e che lo hanno indirizzato verso un cammino che oggi lo vede protagonista nel mondo della musica.

“Mi vedevo sempre in sovrappeso rispetto a quello che ero, non ho mai avuto un buon rapporto con la mia immagine riflessa allo specchio”, queste le parole di Rosa Chemical ad un evento organizzato da ScuolaZoo nel 2023; il calvario dei disturbi alimentari è stato particolarmente difficile da affrontare. “E’ tutto un discorso di accettazione, ci vuole un lavoro dietro… Le imperfezioni diventano un punto di forza”.

Rosa Chemical, la retta via ritrovata anche grazie alla mamma: “Grazie a lei ho smesso di bere e fare uso di droghe…”

Non solo i problemi con la propria percezione di sé allo specchio – con annessi disturbi alimentari – Rosa Chemical ha dovuto tracciare la propria strada umana, prima ancora che artistica, superando gli ostacoli delle insicurezze che lo portavano a rifugiarsi in una condotto deleteria. “Nel mio periodo adolescenziale non mi volevo benissimo, non mi trattavo bene” – ha raccontato il cantante all’evento ScuolaZoo – “Facevo uso di droghe, mi ubriacavo… Poi ho iniziato a volermi bene, questo è il grande switch che nella vita bisogna fare”.

Una volta acquisita una maggiore consapevolezza introspettiva, umana, Rosa Chemical ha stravolto l’ordine delle cose ed è finalmente riuscito a seguire la strada dell’amor proprio. Una scelta, un cambiamento che coincide con l’affermazione del suo lato artistico forgiato proprio dalle esperienze del passato e dall’infanzia difficile. Fondamentale è stato l’aiuto della mamma: “Grazie a lei ho smesso” – raccontava al Corriere della Sera – “Non bevo e non faccio più uso di droghe”.