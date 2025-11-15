Rosa Chemical chi è: ha una fidanzata? Le storie passate e il feeling con la sua ballerina Erica Martinelli. Qual è il rapporto con la mamma?

Protagonista di Ballando con le Stelle, Rosa Chemical è uno degli artisti che fa più spesso parlare di sé. In gara con Erica Martinelli sta conquistando le simpatie del pubblico, che sta apprezzando un lato inedito del cantante. Ma cosa sappiamo di Rosa Chemical? Il cantante è fidanzato? Spesso Rosa ha fatto parlare di sé, come in occasione del bacio dato a Fedez in mondovisione a Sanremo. Il cantante, spesso sopra le righe, non ha nascosto di essere “fluido” anche dal punto di vista sessuale. Attratto dagli uomini e dalle donne, in passato ha vissuto diverse relazioni ma ha sempre affermato di non credere nella monogamia: per lui, infatti, il sesso è qualcosa da vivere in maniera libera, senza costrizioni sociali.

Sono aperto a rapporti eterosessuali, omosessuali, transessuali. Se eccita e c’è consensualità per me va bene. Sono perverso della perversione” aveva spiegato qualche tempo fa. Di recente Rosa Chemical ha vissuto una relazione che ha poi chiuso perché, per sua stessa ammissione, non concepisce la monogamia. Durante l’avventura a Ballando con le Stelle, Rosa è stato accostato alla sua ballerina, Erica Martinelli. I due sono spesso insieme, e spesso sono stati pizzicati anche in atteggiamenti piuttosto intimi. Tra loro c’è una bella complicità, come ammesso da Rosa, ma non è chiaro se ci sia un amore pronto a nascere oppure no. Erica, infatti, smentisce, parlando di una semplice amicizia, ma i fatti sembrano dire altro.

Rosa Chemical chi è: il rapporto con la mamma e il nuovo business

La mamma di Rosa Chemical, che con il figlio ha uno splendido rapporto, è diventata sua socia nel nuovo business lanciato proprio dall’artista, ma non ancora inaugurato. Si tratta della spa per piedi che nascerà a Torino: si chiama proprio “Piediny” e a quanto pare Rosa potrà contare proprio sull’appoggio della mamma, che in realtà già lavora nel mondo del beauty ed è spesso presente nelle Instagram stories del figlio, che come dicevamo ha con lei un rapporto splendido.