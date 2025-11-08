Chi sono i genitori di Rosa Chemical, concorrente di Ballando con le stelle 2025? Il rapporto speciale con mamma Rosa, che ha ispirato il suo nome d'arte

Rosa Chemical, chi sono i genitori: il nome d’arte legato alla mamma Rosa

C’è anche Rosa Chemical tra i partecipanti ancora in gara a Ballando con le stelle 2025, che torna in onda con una nuova puntata questa sera, sabato 8 novembre, in prima serata su Rai 1. Il cantante è pronto ad una nuova sfida in pista al fianco della partner di ballo Erica Martinelli; ma che cosa sappiamo nel merito della sua famiglia e, in particolare, dei suoi genitori?

Classe 1998, Rosa Chemical è nato a Rivoli ma cresciuto ad Alpignano come Manuel Franco Rocati, il suo vero nome. C’è infatti un curioso retroscena attorno al suo nome d’arte che, in parte, è una speciale dedica ad una donna fondamentale nella sua vita: la mamma.

Sua mamma si chiama infatti Rosa ed è proprio da lei che ha ereditato parte del suo nome d’arte; l’aggiunta “Chemical” è invece legata ad un tributo alla band My Chemical Romance.

Rosa Chemical e i genitori: chi è il padre del cantante

Ma che cosa sappiamo dei genitori di Rosa Chemical stasera nuovamente in pista a Ballando con le stelle 2025? In merito alla mamma Rosa, sappiamo che è un’estetista di professione e che il cantante la considera un vero e proprio punto di riferimento; infatti, in seguito alla separazione dei genitori avvenuta quando lui era ancora un bambino, è cresciuto insieme a lei.

Insieme hanno costruito un rapporto solido e profondo; in merito invece al papà di Rosa Chemical, non si hanno moltissime informazioni se non che è un imprenditore di professione e che vive all’estero, e che viaggia molto spesso per lavoro.

“Sono separati da quando avevo quattro anni, sono cresciuto con mamma ma lo sento“, aveva confessato il cantante in un’intervista a Repubblica nel 2023, parlando del rapporto con il padre.