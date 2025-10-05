Rosa Chemical parla di depressione e spiazza la giuria di Ballando con le stelle 2025, Mariotto pazzo di lui: "È fantastico e vero"

Rosa Chemical potrebbe essere la rivelazione di Ballando con le stelle 2025, almeno per gran parte della giuria. A stupire è come dietro l’apparenza trasgressiva del cantante si nasconda, invece, una grande dolcezza e fragilità, da lui stessa dimostrata nella nuova clip pre-esibizione. In questa, infatti, Rosa ha esposto senza mezzi termini le sue fragilità, usando anche definizioni importanti, come ‘depressione’.

“Andare sul palco mi sento a casa, fuori dal palcoscenico invece mi vengono ansia, depressione. Ansia di non essere abbastanza, ansia di dormire, di morire… Ci sono altri tipi di problemi, non quello di andare sul palco”, ha raccontato il cantante, che ha poi smorzato i toni dicendosi felice di ballare una bachata con la sua maestra Erika Martinelli: “Ci strusciamo tutti, ci emozioniamo uno contro l’altro”, ha ammesso.

Rosa Chemical spiazza la giuria di Ballando con le stelle 2025: Mariotto pazzo di lui

E l’esibizione si è effettivamente dimostrata molto valida per la giuria di Ballando con le stelle. Zazzaroni si è detto spiazzato: “L’interpretazione dark è stata ottima, ma non riesco a trovare un punto di equilibrio nel mio giudizio. Sei riuscito a spiazzarmi.” Mariotto, invece, l’ha trovato fantastico oltre che vero. A criticare Rosa Chemical è stata invece Selvaggia Lucarelli, che al cantante ha espresso i suoi dubbi proprio in merito al suo presunto aspetto trasgressivo: “Sembra tutto un gran tuono, ma quando arriva il temporale? Siamo sicuri che c’è qualcosa da scoprire o è tutto fumo e niente arrosto? Dov’è questa trasgressione?”. “Io mi sento molto sincero nelle clip, sono molto me stesso. Il resto si vedrò, c’è tempo”, ha concluso lui.