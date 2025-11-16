Rosa Chemical si racconta a Ballando con le stelle 2025: "Ho avuto una relazione tossica, oggi credo solo nel poliamore"

Rosa Chemical ha raccontato un altro aspetto delicato della sua vita privata a Ballando con le stelle 2025. Prima di esibirsi in un tango assieme alla ballerina Erica Martinelli, il cantante si è prima lamentato della votazione ricevuta nella scorsa puntata, dichiarando che “Secondo me non ero da penultima posizione, immeritato. Non c’è stato amore nei miei confronti, non hanno intravisto il quid, il fattore x.”; poi ha parlato di amore con la sua ballerina.

Filippo Magnini si scusa a Ballando ma Selvaggia Lucarelli lo stronca/ "Cupo, ombroso, finto e condizionato"

Il tango, si sa, è un ballo ricco di passione, e quando Rosa si è mostrato in difficoltà nel metterci questo sentimento, Erica lo ha spronato, portandolo a raccontare un aspetto inedito del suo privato: una relazione d’amore finita molto male. “Io ho vissuto una relazione tossica, – ha ammesso il cantante – ci tiravamo piatti, ci urlavamo contro, quasi violenza domestica e lì ho detto basta.”

Francesca Fialdini si ritira da Ballando con le stelle: "Ho tre costole fratturate"/ Ma c'è un'ultima chance

Rosa Chemical si racconta a Ballando con le stelle 2025: “Relazioni? Oggi solo poliamore”

Il cantante ha spiegato che quella relazione è stata l’ultima ‘classica’, nel senso che dopo non ha più avuto storie monogame. “L’amore Chemical è il poliamore, in cui si sceglie di avere delle relazioni fuori dalla coppia. – ha spiegato a Erica Martinelli, aggiungendo che – Io sono convinto che una persona per tutta la vita non ci basti, è stretta la relazione monogama. Ovviamente questo è soggettivo, non oggettivo.” Erica, dal suo canto, ha ammesso che mai potrebbe accettare una relazione di questo tipo.