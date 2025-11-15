Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le stelle: i due sono finiti al ballottaggio nonostante al pubblico siano piaciuti nella loro esibizione

Dopo una partenza piuttosto buona, Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le stelle hanno frenato un po’ e nell’ultima puntata dello show hanno rischiato persino l’eliminazione. La coppia, che nelle prime puntate aveva fatto bene, nel settimo appuntamento ha rischiato di dover salutare in anticipo il programma. Rosa ed Erica, infatti, sono finiti al ballottaggio ma fortunatamente sono riusciti ad uscire fuori dalle sabbie mobili con convinzione, venendo così salvati. I due, comunque, dovranno cambiare marcia se vorranno arrivare ancor più lontano.

In particolare è ovviamente Rosa Chemical quello che dovrà mostrare qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere nell’ultima puntata: Erica continua infatti a guidarlo con classe e maestria e sta a lui mettere in pista maggior carattere. Oggi, nell’ottavo appuntamento con lo show di Milly Carlucci, Rosa Chemical con Erica Martinelli sono chiamati a ripartire e a far tesoro degli errori dell’ultima puntata.

Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le stelle: a rischio nell’ultima puntata

La coppia formata da Rosa Chemical ed Erica Martinelli è finita al ballottaggio a Ballando con le Stelle insieme ai concorrenti Filippo Magnini e Marcella Bella. Proprio il cantante è riuscito a salvarsi mentre le altre due coppie dovranno sfidarsi al televoto della prossima puntata. Con loro al ballottaggio anche Andrea Delogu e Nikita Perotti, che rientrano in gara dopo il grave lutto subito proprio dalla conduttrice. I due, che hanno saltato due puntate, dovranno appunto gareggiare per tornare in gioco.

Ma tornando alla coppia formata da Rosa Chemical ed Erica Martinelli, cosa pensa di loro il pubblico di Rai 1? Nonostante i due siano finiti al ballottaggio, il pubblico sembra aver apprezzato la loro prestazione. I due, infatti, hanno fatto incetta di complimenti. “Mai banali. Coppia perfettamente amalgamata” si legge in un commento. In un altro, invece, si legge: “Coraggio nella scelta musicale e personalità, originali, bravi”. I due, dunque, sono piaciuti al pubblico, anche se non troppo alla giuria.