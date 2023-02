Rosa Chemical/ Dalla critica all’Italia all’ex Bibi Santi: “Io fidanzato? Sono per le relazioni aperte”

Rosa Chemical è fidanzato? Le rivelazioni del cantante e la storia con Bibi Santi

Chi è Rosa Chemical? Il cantante si è fatto conoscere al grande pubblico durante l’ultimo Festival di Sanremo, facendo discutere in bene o in male per le sue performance e i suoi look sul palco. Rosa Chemical è lo pseudonimo di Manuel Franco Rocati, un ragazzo di 25 anni che sogna di fare musica e ‘diffondere amore’. Molti si chiedono se sia fidanzato o meno e a chiarirlo è stato lui in un’intervista rilasciata a tg24.sky.

“Ognuno ha il proprio concetto di fedeltà. Io sono per le relazioni aperte più che per il poliamore. Quel che conta è essere sinceri così da non tradire la fiducia del partner.” ha ammesso Rosa Chemical, di cui si ricorda la storia avuta con l’attrice hard Bibi Santi.

Rosa Chemical e la critica all’Italia

Proprio a proposito di amore e, soprattutto, della tanto decantata libertà, Rosa Chemical, nel corso dell’intervista, ha parlato di Italia e dei suoi tabù, dichiarando: “È una paese che ha voglia di libertà ma non è libero, ha tradizioni difficili da fare evolvere, non sono da sradicare, non si sputa sui valori, ma devono evolversi. – e ancora – Pensiamo al telofonino come è evoluto in vent’anni, la scuola è ferma a cento anni anni. In amore resistono vecchi valori, oggi uomo che bacia uomo è sbagliato e i transessuali vengono picchiati.” Parole forti quelle di Chemical che ora si concentra sulla musica: “Ho tanto lavoro da fare e tanto amore da propagare. Vorrei allargare a tutta Italia i miei live anche perché non ho mai fatto concerti ma solo dj set.” ha spiegato il cantante.

