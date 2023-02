Rosa Chemical, come ha organizzato il bacio con Fedez?/ “Sarò in prima fila…”

Chi è Rosa Chemical e perché si chiama così?

Rosa Chemical, Manuel Franco Rocati, classe 1998, è arrivato ottavo nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023 con il suo brano “Made in Italy” ma ha conquistato più copertine del vincitore di Sanremo! Rosa Chemical è un cantante che ama l’hip hop e la trap, ha iniziato a fare musica solo dal 2015, il suo primo singolo è stato “Kournikova” nel 2018 e quello più famoso invece è stato “Polka”. Dopo l’esordio musicale Rosa Chemical ha lavorato come modello per Gucci ma prima di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo era un artista di graffiti.

Ciò che accomuna il vecchio lavoro del cantante e quello attuale è: “Esprimersi in modo libero attraverso l’arte”. Sulla sua arte Rosa Chemical ha recentemente dichiarato a “Le Iene”: “Ho sempre pensato alla mia musica come un mezzo più che come un fine. Difatti, oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia, e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti”. Il cantante, che ha acquistato molta fama anche per lo show creato insieme a Fedez sul palco dell’Ariston, si chiama così per omaggiare il nome della madre (Rosa) e la band My Chemical Romance.

Rosa Chemical a breve sarà ospite a Domenica In per parlare dell’esperienza all’Ariston di Sanremo 2023 (palco che aveva già calcato nel 2022 duettando il brano “A far l’amore incomincia tu” insieme a Tananai). Prima di Sanremo 2023 il cantante non aveva mai tenuto un concerto e non aveva mai cantato senza playback, aveva fatto solo Dj Set, diciamo che la prima volta è stata memorabile!

A stupire il pubblico italiano, oltre al brano, è stata la performance di Rosa Chemical. Il bacio di Rosa Chemical e Fedez è finito su tutti i giornali, i due in realtà si erano già baciati per una copertina di “Chi” 8 anni fa, inoltre il bacio all’Ariston era premeditato. A dichiarare la premeditazione del bacio e l’accordo con Fedez era stato proprio Rosa Chemical nell’intervista rilasciata a Mara Venier dopo il Festival di Sanremo, ma lo stesso Fedez a “Muschio Selvaggio” aveva detto a Rosa Chemical: “Io sarò in prima fila eh, vieni a salutarmi mentre canti…ci possiamo dare un bacino”. Più che per il bacio a quanto pare “Pro Vita & Famiglia” hanno presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Sanremo ma per atti osceni in luogo pubblico, in riferimento al “mimato rapporto sessuale” tra i due cantanti su una delle poltrone rosse della platea. Rosa Chemical dirà la sua a Domenica in?

