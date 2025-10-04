Rosa Chemical con Erica Martinelli hanno incantato nella prima puntata di Ballando con le Stelle: da sorpresa inaspettata a podio sicuro?

Rosa Chemical con Erica Martinelli sono pronti ad affrontare anche la seconda puntata di Ballando con le Stelle dopo aver ottenuto un buon successo all’esordio, nel Paso sulle note di “Famous last words”. Un “paso doble drammatico”, come è stato definito quello dell’artista e della ballerina, che ha emozionato e convinto la giuria, che ha premiato i due con ottimi voti che hanno permesso di approdare sul podio. Rosa Chemical con Erica Martinelli hanno strappato consensi anche al pubblico da casa. “Una coreografia all’avanguardia. Promette bene” ha scritto un utente sui social.

“Il più bravo di tutti. Bellissima esibizione” si legge ancora in un altro commento. E ancora: “Possiamo ufficialmente dire che hanno fatto show e alzato il livello così de botto e alla prima? Diciamolo. Inaspettato e bravissimo”. Dunque, la prestazione di Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le Stelle nel loro paso emozionante e coinvolgente, è arrivata dritta al cuore del pubblico a casa, che si è emozionato con loro.

Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le Stelle: pronti a ripetersi dopo la straordinaria prova

Dopo la splendida prova all’esordio a Ballando con le Stelle, Rosa Chemical con Erica Martinelli sono pronti a esibirsi nuovamente in un altro ballo che scopriremo solamente questa sera. Il cantante e la ballerina, apparsi fin da subito molto affiatati, hanno strappato applausi dal pubblico ma anche dalla giuria che ha premiato il loro coinvolgimento e una esibizione apparsa davvero precisa ma soprattutto intensa.

Indipendentemente da quella che sarà la prova di questa sera, i due sono pronti a stupire ancora una volta, lasciando a bocca aperta i giudici e il pubblico da casa che sarà chiamato a votare esprimendo la propria preferenza.

