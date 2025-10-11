Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le Stelle: il rapper, dopo due grandi esibizioni, è pronto a stupire ancora la giuria

Una nuova avventura nella quale mostrare un lato inedito di sé per Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le Stelle. L’artista che ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci nel suo show, sta stupendo. Le esibizioni nelle precedenti due puntate non hanno affatto deluso, anzi, hanno stupito la giuria che ha applaudito e premiato con voti piuttosto alti. Rosa Chemical, infatti, nella seconda puntata di Ballando con le Stelle ha ottenuto 40 punti, che sono bastati a lui e alla sua ballerina, con la quale ha mostrato un feeling speciale, per classificarsi in quinta posizione. Insomma, un ottimo esordio per il rapper nel programma di Milly Carlucci, che lo ha voluto anche per mostrare un lato diverso e inedito dell’artista.

Rosa Chemical con Erica Martinelli a Ballando con le Stelle stanno dunque stupendo i più. Ancor prima di ottenere i 40 punti nella seconda puntata, i due hanno ottenuto un punteggio ancora più alto nel primo appuntamento. All’esordio, infatti, Rosa ed Erica hanno convinto la giuria con un paso doble destrutturato che è valso loro ben 42 punti e tanti applausi. Insomma, se Erica Martinelli si conferma una bravissima ballerina, l’artista è una vera e propria sorpresa.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli: feeling speciale a Ballando con le stelle 2025

Sin dalla prima puntata, il feeling che c’è tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli non è sfuggito all’occhio attento di Rossella Erra, sempre pronta a scovare eventuali flirt e al pubblico di Ballando con le stelle 2025. Oltre ad avere complicità e sintonia sulla sala da ballo, in sala prove, tra i due non mancano tenerezze e attenzioni come mostra un video pubblicato dalla coppia sui social che riassume quanto accaduto nel corso della settimana in vista della puntata di questa sera.

“Fai vedere che ridi ogni tanto”, dice Erica nel filmato in cui Rosa Chemical racconta di essere andato in crisi per la coreografia. Mentre le immagini scorrono, poi, spunta un abbraccio tra l’artista e la ballerina che il web definisce “i più belli”.

