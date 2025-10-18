Rosa Chemical ed Erika Martinelli, sta nascendo un amore a Ballando con le Stelle 2025? Intanto il cantante si sfoga contro la giuria

Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2025, programma Rai che andrà in onda per una nuova puntata sabato 18 Ottobre 2025. Nella scorsa puntata, il cantante e la sua maestra si sono messi in mostra ballando una Salsa in maniera piuttosto atipica e sulle note di una delle canzoni più famose dell’artista. Ma hanno fatto anche di più, mostrando un’affinità che sembra andare oltre la semplice amicizia, soprattutto da parte di Rosa.

Il cantante non ha fatto mistero del suo interesse per Erica che, dal suo canto, ha frenato un po’ il concorrente, pur non chiudendogli del tutto le porte. Il che ci porta a pensare che, in questa nuova settimana insieme e a stretto contatto, potrebbe essere accaduto qualcosa di importante: magari un bacio? Non è da escludere, anche se dietro le quinte di Ballando è accaduto anche altro: Rosa Chemical si è duramente sfogato contro la giuria per i due 6 ricevuti.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli, la reazione della giuria

Ma cos’è accaduto durante la loro ultima performance? Il giornalista Ivan Zazzaroni ha analizzato in maniera piuttosto critica la salsa di Rosa Chemical ed Erica Martinelli, con un faro molto pungente: “Salsa? Forse era una salsa chimica. Qualche passo di salsa c’era, francamente mi aspettavo qualcosa di diverso. Mi diranno che sono vecchio e tradizionalista ma io non ho riconosciuto la salsa, lo dico sinceramente”.

Anche Fabio prosegue seguendo sulla stessa scia: “Mi sembrava un esibizione da cantante, un video ma non a ballare. Tu lo puoi fare e ti voglio vedere ballare, non vedere video musicali”. E in molti hanno attuato queste parole, sottolineando che si poteva fare meglio da questo punto di vista mentre Caroline Smith è stata più buona: “Intanto è una salsa rosa. C’è la salsa, in modo più moderno, stai portando un bel messaggio e per me stai facendo un percorso molto bello. Bisogna ballare però” e infine anche Mariotto ha analizzato la prova applaudendo in maniera scherzosa anche la coppia e votando con un clamoroso 10 che ha cambiato il risultato. Cosa ci attende invece questa sera?

