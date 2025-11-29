Rosa Chemical ed Erica Martinelli a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle 2025? Dopo le ultime critiche serve una svolta...

Rosa Chemical ed Erica Martinelli stanno facendo un buon percorso a Ballando con le Stelle 2025, ma ora che il reality entra nel vivo occorre un salto di qualità da parte della coppia. D’altronde il cantante e la sua insegnante non possono dormire sonni tranquilli visto e considerando una classifica non ottimale. Rosa Chemical ed Erica Martinelli hanno infatti vissuto questo percorso in una sorta di limbo in graduatoria, senza eccellere ma senza quasi mai rischiare.

Ora che i concorrenti più “deboli” sono stati eliminati, l’artista e la sua maestra di ballo non possono permettersi passi falsi o rilassamenti eccessivi. Nell’ultima puntata, andata in onda sabato scorso, i giurati hanno fatto notare una regressione della coppia, dividendosi sullo stile preferito. C’è chi infatti preferirebbe un Rosa Chemical più fedele al suo personaggio e chi invece vorrebbe vedere altro.

Rosa Chemical si difende dopo le critiche a Ballando con le Stelle: “Mi sono messo alla prova”

Il ragazzo, dal canto suo, è alle prese con le difficoltà del programma, ma anche infastidito dalle critiche che evidentemente lo scalfiscono. “Mi sono messo alla prova”, ha detto il cantante dopo il suo moderno non del tutto convincente. Infatti quasi tutti i giudici hanno sottolineato che la sua performance non è stata tra le migliori di questa edizione.

Dunque, è lecito aspettarsi un cambio di passo da parte della coppia, almeno nelle intenzioni. Vedremo dunque come se la caveranno Rosa Chemical e Erica Martinelli nella nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda stasera sabato 29 novembre 2025 su Raiuno. Appuntamento fissato per le 21.25.

