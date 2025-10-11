Rosa Chemical e Vera Gemma stanno insieme? Nuovo flirt per il cantante

Rosa Chemical è uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Il noto cantante che abbiamo apprezzato anche al Festival di Sanremo nel 2023, si sta mettendo in gioco nel programma di Rai1, dove ha colto l’occasione per raccontare alcuni passaggi della sua vita privata e non solo della carriera.

Rosa Chemical è stato accostato di recente a Vera Gemma, figlia d’arte e che abbiamo visto negli anni scorsi come concorrente dell’Isola dei famosi dove fece scalpore per via della relazione con il giovanissimo Jeda.

Rosa Chemical avrebbe attratto la simpatia di Vera Gemma secondo Dagospia, tra i due sarebbe nata una frequentazione, vedremo se sarà effettivamente confermata o se resterà appunto soltanto un gossip e niente di più. Rosa Chemical intanto si gode l’esperienza a Ballando con le stelle in coppia con Erica Martinelli, ma le attenzioni di Rosa Chemical sarebbero rivolte altrove.

Rosa Chemical e Vera Gemma stanno insieme? Attesa la conferma

Per il momento non ci sono conferme o smentite riguardo alla notizia del flirt tra Rosa Chemical e Vera Gemma, i due sono stati accostati nelle ultime ore dal mondo del gossip ma non ci sono conferme a riguardo e tantomeno smentite per adesso.

Riguardo alla sua vita, Rosa Chemical ha confessato, sviscerando l’uomo dentro il personaggio e viceversa: Rosa Chemical è del tutto aderente a come sono, essere senza filtri è una scelta mia e che si rispecchia nella musica. Certo, ci sono degli aspetti esasperati, perché chiaramente quando fai questo mestiere devi distinguerti e spesso hai poco tempo a disposizione” le parole in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair.

