Rosa Chemical è fidanzato? Nella sua vita storie con donne, uomini e non solo. L'artista ha più volte spiegato: "Per me la monogamia non esiste"

Personaggio mai banale, spesso sopra le righe, e volontariamente provocante, Rosa Chemical è ora un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle, dove si esibisce in coppia con Erica Martinelli. In pista, i due hanno strappato applausi, mostrando un feeling importante. E, a proposito di feeling, cosa sappiamo di Rosa Chemical? Nella vita privata è fidanzato? L’artista ha sempre mantenuto un po’ di mistero intorno alla sua vita sentimentale e in particolar modo al suo orientamento sessuale. O meglio, Rosa Chemical ha rivelato di essere pansessuale e poliamoroso, termini non di certo immediatamente comprensibili a chiunque.

In poche parole, Rosa sembrerebbe essere aperto a più relazioni sentimentali, con più persone. In passato avrebbe avuto infatti storie dal punto di vista fisico con più persone, come donne, queer e anche uomini, oltre che diversi rapporti a pagamento, come ha avuto modo di raccontare proprio lui stesso. E a proposito, in molti ricorderanno quel bacio con Fedez a Sanremo che fece discutere e non poco, lasciando un po’ tutti a bocca aperta davanti ad una scena inaspettata.

Rosa Chemical è fidanzato? La frequentazione con Linda Stabilini

Nonostante Rosa Chemical abbia affermato di essere aperto a più relazioni non monogame e di aver provato un po’ di tutto anche dal punto di vista sessuale, ha avuto in passato una relazione sicuramente più stabile con una donna, anche se non si è trattato di un fidanzamento nel senso canonico del termine. Si tratta di Linda Stabilini, deejay e tiktoker. Parlando proprio della fine di questa storia, che sarebbe stata più una conoscenza approfondita e non una vera e propria relazione d’amore, Rosa Chemical ha rivelato: “Non c’è stato tradimento. A me non andava di portare avanti e a fondo la storia con Linda. Nella mia vita non esiste la monogamia”. Dunque, a quanto pare Rosa Chemical oltre a non essere fidanzato nel senso classico del termine, non sarebbe neppure interessato ad avere una relazione di questo genere.