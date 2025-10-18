Rosa Chemical e Vera Gemma, cosa c'è di vero dietro le voci di flirt? Secondo indiscrezioni sarebbe scoppiata la passione ma...

Sarebbe scoppiata una passione irrefrenabile tra Rosa Chemical e Vera Gemma. L’indiscrezione rimbalza da giorni negli ambienti del gossip, con un presunto incontro indimenticabile con la celebre attrice. “È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma”, riferisce Alberto Dandolo sul magazine Oggi. Una voce che non ha trovato conferme né smentite nei diretti interessati, evidentemente poco interessati alle voci che li riguardano.

Rosa Chemical e Erica Martinelli innamorati a Ballando con le Stelle?/ Dichiarazione e sfogo dietro le quinte

Rosa Chemical, dal canto suo, è impegnatissimo nella sua nuova avventura a Ballando con le Stelle, dove sta cercando di scalare la classifica. Sul fronte sentimentale resta il mistero: cosa c’è di vero dietro le voci sul flirt con Vera Gemma? Stando ad altri rumor, ci sarebbero già stati diversi incontri segreti tra il cantante e l’attrice, ma ad oggi si tratta semplicemente di ipotesi.

Rosa Chemical innamorato di Erica Martinelli a Ballando? "Vorrei fosse la mia fidanzata"/ Lei spiazza…

Rosa Chemical, dalle voci di flirt con Vera Gemma ai rumor spiazzanti su Erica Martinelli

Al di là delle voci provenienti dai corridoi di gossip sul flirt con Vera Gemma, si è anche parlato di un’infatuazione del cantante con la sua insegnante di Ballando con le Stelle. Durante le registrazioni, infatti, Rosa Chemical si sarebbe fatto scappare di essere molto interessato alla sua maestra Erica Martinelli, ma è stata la stessa insegnante a ridimensionare le sue parole.

Chi è Rosa, Mamma Rosa Chemical: il nome d'arte è in suo onore/ Insieme hanno aperto un centro estetico

“Ha detto che vorrei che io fossi la sua fidanzata? Mi affascina il fatto che lui sia trasgressivo in alcuni momenti e dolce in altri…”, ha ammesso, aggiungendo però di credere che scherzasse quando lui ha detto di voler stare con lei. Dunque, il gossip impazza su Rosa Chemical. La sua vita amorosa continua a destare grande curiosità negli appassionati…