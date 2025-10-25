Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono una delle coppie a Ballando con le Stelle. Sui due proseguono i rumors riguardo la loro vita privata.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono una delle coppie più interessanti in questa edizione di Ballando con le Stelle 2025, programma che vedrà una nuova puntata sabato 25 Ottobre 2025. Il giovane cantante sta portando senza dubbio un nuovo modo di fare all’interno della nota trasmissione di Rai 1.

Rosa Chemical è un cantante forse non molto conosciuto ma che ricordiamo per quel ‘bacio scandalo’ di qualche anno fa con Fedez al Festival di Sanremo. Ora è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle e sta mettendo in mostra tutto il suo talento. Nel corso dell’ultima puntata l’artista ha di nuovo spiazzato tutti e mostrato tutta la sua originalità.

Insieme alla sua partner Erica Martinelli ha mostrato balli che prima non si erano mai visti e fin dall’inizio la giuria è sembrata molto apprezzare. La prima a parlare è stata Caroline e la donna ha infatti svelato: “Ho visto tutto nella vita mia, è la prima volta che vedo una cosa del genere ed è una vera figata” e non è però finita qui.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli, una crescita costante: poi i rumors sulla coppia

Nelle prime puntate Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono apparsi in forte sintonia ed ora anche sui social sono apparsi video di loro due mano nella mano. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma i rumors su una nuova coppia a Ballando con le Stelle sono sempre più forti ed intanto anche nello show mostrano tutto il suo talento.

Nel corso della trasmissione Ivan Zazzaroni ha sottolineato che forse vorrebbe vedere altro ma alla fine la situazione è ben definita: “In mezzo a tanti Chemical c’era anche tanto jive. Tu per me sei questo, devo abituarmi a vedere Chemical che fa questo“, sottolineando che difficilmente l’artista farà qualcosa di diverso.

Anche Selvaggia Lucarelli ha apprezzato la coppia ed ha scherzato sul feticismo sui piedi di Rosa Chemical dicendo: “Era tutto molto bello, ho 36 di piede e la butto li’… Poi tu, sei un amante di piede e conosci Caterina Balivo ed i suoi piedi? La conosco e le ho scritto, ma al momento non mi ha mai risposto” e dopo il siparietto i due hanno avuto applausi con la coppia che ha ottenuto 45 punti ed è finita al quarto posto nell’ultima settimana.