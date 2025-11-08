Nella scorsa puntata non ha proprio convinto, Rosa Chemical, quindi cosa si inventerà per la puntata di stasera di Ballando con le stelle? È a rischio

Non basta le reinterpretazioni dei balli, non basta neanche mostrarsi senza filtri e facendo scoprire al pubblico di Rai il feticismo per i piedi femminili o tornare indietro per togliere tutti i tatuaggi e mostrarsi a nudo perché a volte semplicemente non si fa presa sul pubblico e neanche sulla giuria di un programma seguito come Ballando con le stelle (anche se quest’anno la sfida con Tu sì que vales viene persa puntualmente ogni domenica mattina quando escono gli ascolti).

Si sta parlando di Rosa Chemical, il cantante che a Sanremo fece scandalo per il suo bacio a Fedez davanti un’atto ita Chiara Ferragni, che nell’ultima sua esibizione, senza tatuaggi e vestito a modino, non ha proprio convinto una giudice in particolare ovvero Selvaggia Lucarelli. Lui candidamente ha fatto intendere che dietro questa scelta c’è il suggerimento degli autori, che anche in un programma come quello di Milly Carlucci sono figure che hanno una loro importanza.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono arrivati al limite a Ballando con le stelle?

Cosa si inventeranno Rosa Chemical e la sua maestra di ballo Erica Martinelli per l’esibizione prevista per la puntata di stasera? Senza dubbio torneranno a reinterpretare uno dei balli che non hanno ancora proposto al pubblico, magari qualcosa di più movimentato e gioioso, ma saranno le ultime cartucce da giocare e il motivo è semplice: “Ho dato quel che potevo dare” ha fatto sapere il cantante con un tono alquanto arrendevole.

D’altronde il cantante non può puntare alle posizioni alte del podio perché è affollata la lista di concorrenti molto più convincenti: da Francesca Fialdini (che però si è infortunata) a Barbara d’Urso passando per Fabio Fognini, Filippo Magnini e Martina Colombari. L’unica possibilità che ha per tornare alla ribalta è fare un’esibizione col botto in grado di lasciare a bocca aperta i componenti della temibile giuria di Ballando con le stelle.

