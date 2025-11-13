Rosa Chemical ed Erica Martinelli stimolano la curiosità di Eva Grimaldi a La Volta Buona: “Stanno insieme?”, la coppia di Ballando glissa…

Dominano la scena a Ballando con le stelle 2025, Rosa Chemical ed Erica Martinelli attirano però anche gli appassionati di gossip che si domandano: “Stanno insieme?”. L’intesa è evidente in pista ma anche quando si tratta di cimentarsi in siparietti dietro le quinte e prove, ma se c’è davvero del tenero tra loro non è dato saperlo. Spesso incalzati sul tema hanno confermato la sintonia ma senza mai dilungarsi su eventuali legami sentimentali; anche oggi, ospiti in collegamento con La Volta Buona, non poteva mancare una domanda sul tema. Ci ha pensato Eva Grimaldi a portare la lente d’ingrandimento sul rapporto tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli ma forse la risposta non ha esaurito la sua curiosità.

Si parte dal percorso a Ballando con le stelle 2025 con particolare riferimento allo spareggio superato da Rosa Chemical ed Erica Martinelli: “Devo ammettere che ho avuto paura”, ha ammesso la maestra mentre il cantante ha invece ammesso di iniziare ad accusare il dispendio energetico previsto dall’esperienza: “Per adesso sono contento di essere rimasto però devo ammettere che è molto più stancante di quello che pensavo…”.

Rosa Chimical ed Erica Martinelli attirano la curiosità di Eva Grimaldi: “Se stiamo insieme? Ci vogliamo bene”

Ultimate le curiosità riguardanti il percorso a Ballando con le stelle 2025, si torna alla domanda più in voga per gli amanti di cronaca rosa: “Rosa Chemical ed Erica Martinelli stanno insieme?”. A porre l’interrogativo ai diretti interessati è stata Eva Grimaldi che ha svelato: “Li ho visti a cena, ero con mia moglie Imma Battaglia ed ero incuriosita dal loro rapporto…”. La domanda arriva così ai diretti interessati che, quasi in coro, hanno risposto: “Ci vogliamo tanto bene”. Una frase che, nel merito della curiosità sulla possibile liaison, può voler dire tutto o niente; è evidente che entrambi non siano interessati a cavalcare l’onda delle indiscrezioni, celebrando unicamente la bellezza della sintonia e del percorso insieme.

