Rosa Chemical desta l’imbarazzo di Caterina Balivo a La Volta Buona: la goliardica confessione sui… piedi!

Irriverente e frizzantino, Rosa Chemical sta mostrando anche un lato di sé più emotivo a Ballando con le stelle 2025, senza ovviamente perdere la sua ironia e simpatia. Proprio questi ultimi due aspetti sono emersi nella loro totalità in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Volta Buona dopo la seconda puntata dello show di Milly Carlucci. Il cantante è stato incalzato sulla performance ma, per mettere un attimo da parte l’agonismo, si è reso protagonista di un siparietto che ha imbarazzato – e ovviamente divertito – proprio Caterina Balivo.

Tutto è partito da una particolare ‘simpatia’ di Rosa Chemical, precisamente per i piedi di Caterina Balivo. Non si è risparmiato in apprezzamenti, ovviamente goliardici e carichi di ironia, e la conduttrice si è lasciata andare a fragorose risate forse anche per mascherare un evidente imbarazzo per quanto affermato dal cantante ai microfoni de La Volta Buona.

Caterina Balivo e quella rivelazione sui feticisti: “Vogliono vedere i miei piedi”, si aggiunge anche Rosa Chemical!

In realtà il simpatico siparietto di Rosa Chemical, dichiaratosi fan dei piedi di Caterina Balivo, non è del tutto casuale. Forse il cantante ricorda una rivelazione fatta in passato da parte della conduttrice de La Volta Buona che, sui social e non solo, pare essere finita nelle grazie dei feticisti!

“Ricevo molte mail; sono diventata Miss Piede d’oro, da anni!”, parlava così – circa un anno fa – Caterina Balivo ironizzando sulle copiose richieste ricevute in rete da parte di coloro che si dichiarano estimatori dei suoi piedi: “Li vogliono vedere con i tacchi, nudi, in tutti i modi”. Ecco, a distanza di anni da quella simpatica rivelazione, ecco che spunta anche Rosa Chemical che si aggiunge come fan dei piedi di Caterina Balivo!

