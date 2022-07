Rosa Chemical, fan lancia merendina sul palco e lo colpisce in volto/ Lui: “Non sono Salmo, ficcala nel c*lo”

Rosa Chemical, incidente con un fan sul palco

Dopo Rhove, i Pinguini Tattici Nucleari e Lazza, questa volta è Rosa Chemical a far discutere. Il rapper, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, nei giorni scorsi si sarebbe reso protagonista di un particolare episodio durante un suo concerto che avrebbe fatto discutere. A riportare l’accaduto è la pagina Instagram ‘Il rap che non conoscevi’, e racconta di un incidente scatenato da una merendina simile a quello accaduto poco tempo prima al rapper Salmo.

Fedez e Salmo sono tornati amici/ Il video che sancisce la pace diventa virale e...

“Nei giorni scorsi un fan ha lanciato a @lebonwski una merendina mentre si esibiva sul palco, e il rapper originario di Olbia l’ha raccolta, aperta e mangiata, dopo aver ringraziato il ragazzo.” ricorda la pagina Instagram, tirando poi in ballo Rosa Chemical e raccontando quanto è invece accaduto a lui.

Concerto Salmo Milano San Siro (Flop Tour) 6 luglio 2022/ Scaletta ricca di successi

Rosa Chemical, la stoccata a Salmo e la risposta al fan

“A distanza di qualche giorno, un altro fan ha ripetuto il gesto durante lo show di @gipsyboirosa, che però sembra non aver apprezzato particolarmente”, svela la fonte, aggiungendo che il rapper avrebbe risposto non benissimo all’incidente, tirando in ballo poi lo stesso Salmo. “Non sono mica Salmo, ficcatevela nel c**o”, avrebbe scherzosamente commentato Rosa Chemical dopo essere stato colpito in volto dallo snack. Non sono mancati i commenti dei fan dei due rapper, alcuni dei quali hanno tenuto a sottolineare che il commento di Rosa Chemical è stato ‘scherzoso’ e quindi non volto ad offendere il collega. Nessun commento, al momenti, è arrivato dai diretti interessati.

Selvaggia Lucarelli accusa di sessismo Salmo/ E' scontro: "La schifosa battuta..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 《 Il Rap Che Non Conoscevi 》 (@il_rap_che_non_conoscevi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA