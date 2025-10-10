Rosa Chemical, il gossip sulla sua “notte segreta” con Vera Gemma infiamma i social: l’artista rompe il silenzio mentre continua la sua avventura a Ballando

In quel di Roma, precisamente nel romantico quartiere di Trastevere, potrebbe essere nato un nuovo amore, quello tra Rosa Chemical e Vera Gemma. L’indiscrezione arriva dritta dritta dal settimanale Oggi che parla di una passione travolgente tra i due e aggiunge dettagli hot alla storia. Alberto Dandolo ha spiegato che dopo il debutto del cantante a Ballando con le Stelle, lui e la figlia di Giuliano Gemma si sarebbero concessi una notte insieme.

“È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma”, spiega Oggi, “Rosa, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano”. Pare che i due abbiano iniziato a sentirsi tramite messaggi e dopo un periodo di ‘relazione virtuale’ si siano concessi un incontro dal vivo a casa di lei: “I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo vivaci momenti di intimità“.

Rosa Chemical e Vera Gemma: flirt con Erica Martinelli

La passione scoppiata tra Rosa Chemical e Vera Gemma porta a smentire quasi del tutto il presunto flirt tra lui e la ballerina Erica a Ballando con le Stelle. L’artista è stato molto discusso sin dall’inizio soprattutto per i suoi atteggiamenti provocatori, per il suo vecchio profilo su OnlyFans e per le foto piuttosto osè postate sui suoi profili social. A parlare del caso Chemical era stata anche Rossella Erra in conferenza stampa: “Mia figlia mi ha fatto vedere le sue foto su OnlyFans. Sono foto artistiche. Selvaggia, dovresti vederle anche tu: impareresti qualcosa”. Al momento non ci resta che attendere conferme dai due rispetto alla passione nata nella Capitale.