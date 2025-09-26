durante la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2025, Rosa Chemical ha parlato delle foto private online ricevendo il commento di Rossella Erra.

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 su cui sono puntati gli occhi del pubblico, oltre a Barbara D’Urso che torna ufficialmente in tv a distanza di due anni dal suo addio a Mediaset, c’è sicuramente anche Rosa Chemical che, dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston partecipando al Festival di Sanremo, ha deciso di mettersi in gioco con un altro ruolo scendendo in pista come concorrente di uno dei programmi Rai più amati e seguiti.

Sabato sera, così, Rosa Chemical debutterà in coppia con Erica Martinelli e, insieme, sono pronti a conquistare non solo la giuria, ma anche i telespettatori. La curiosità riguarda non solo il talento ballerino di Manuel Franco Rocati, questo il vero nome di Chemical, ma anche il suo look. In conferenza stampa, nel frattempo, è stato affrontato anche un altro tema ovvero la presenza di foto privata pubblicate sul web.

Rosa Chemical e le foto private: parla Rossella Erra alla conferenza di Ballando con le stelle

Nel corso della conferenza stampa di Ballando con le stelle, come fa sapere Biccy, una giornalista ha rivolto una domanda sulle foto private a Rosa Chemical. Tutto nasce da nota pubblicata da Dagospia in data 26 agosto. “Ballando con le polemiche – il programma danzerino di Milly Carlucci non è nemmeno cominciato che già ci sono i primi mal di pancia in Rai per la presenza di Rosa Chemical: hanno ricominciato a circolare foto molto h0t che il cantante aveva pubblicato qualche anno fa sui social e che aveva successivamente rimosso. Foto che ora potrebbero creare più di un imbarazzo“.

“Vorrei prima capire a quale foto ti riferisci? Nud*? Ah sì, ho quel tipo di foto, le ho messe su Twitter“, è stata la risposta di Chemical a cui, poi, Rossella Erra ha aggiunto – “Le foto io le ho viste, sono degne di nota. Cercatele perché è bellissimo! Le ho viste! Le ho viste insieme a mia figlia perché mia figlia lo ama e devo dire che è un bel vedere complimenti. E ho visto quelle più spinte: è giovane e ha ottime premesse!“.