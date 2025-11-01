Chi sono i genitori di Rosa Chemical: il cantante ha una fidanzata? Dal vero nome al rapporto con sua madre e suo padre, fino al flirt a Ballando

Il pubblico ha conosciuto la parte più spregiudicata e appariscenti di lui, ma Rosa Chemical, anche grazie a Ballando con le stelle 2025, sta mostrando lati inediti della sua persona, facendo conoscere anche la sua vita privata. A chi si chiede quale sia il vero nome del cantante, sveliamo che dietro i piercing e i tatuaggi si cela Manuel Franco Rocati, e che il suo nome d’arte nasce in realtà per fare due omaggi.

Il primo è alla sua mamma, Rosa, che il cantante ama profondamente; il secondo alla band rock My Chemical Romance. L’artista ha dunque unito il nome della madre e una parte del nome della band e ha così creato il suo nome d’arte: Rosa Chemical. A proposito di sua mamma Rosa, la donna è un’estetista ed è la figura di riferimento per il cantante.

Genitori e fidanzata di Rosa Chemical: il rapporto col padre e il flirt con Erica Martinelli

Lui stesso non ha fatto mistero dell’avere con sua mamma un legame molto profondo e di tenere tanto al suo giudizio. Molto meno Rosa ha invece parlato di suo padre, del quale non conosciamo il nome. Sappiamo di lui che è un imprenditore e che viaggia spesso per lavoro, il che lo tiene dunque lontano dalla famiglia. Il cantante non ha svelato come sono i loro rapporti ma ha comunque ammesso di essere stato supportato da entrambi in genitori nella scelta di seguire la strada artistica e, in particolare, quella musicale.

Parlando invece della fidanzata di Rosa Chemical, attualmente (almeno ufficialmente) il cantante è single, anche se sta nascendo un rapporto molto speciale con la sua maestra e ballerina di Ballando con le stelle Erica Martinelli. Che possa diventare proprio lei la sua nuova fidanzata?