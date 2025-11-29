Rosa Chemical è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle. C'è grande curiosità riguardo il protagonista e del suo gossip

Nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle spesso sono nate romantiche storie, talvolta tra il concorrente ed il suo ballerino. Anche quest’anno ci sono stati rumors a riguardo ed in particolare al centro dei gossip c’è stato il concorrente Rosa Chemical e la sua ballerina Erica Martinelli e c’è grande curiosità riguardo questi rumors.

Rosa Chemical è uno dei personaggi più particolari ed esuberanti della trasmissione di Milly Carlucci ma in molti hanno apprezzato questa storia e l’evoluzione che sta avendo. Il vero nome di Rosa Chemical è Manuel Franco Rocati ed è un cantante conosciuto per il suo modo di fare stravagante e per le sue clamorose scenate.

Prima di iniziare Ballando con le Stelle è finita la storia tra il cantante e l’influencer (tiktoker) Linda Stabilini, conosciuta come La Queen dei Manzi. Molti si chiedono se Rosa Chemical sia single o meno e lui ha spiegato in primo luogo questa cosa: “Nella mia volta non esiste la monogamia” sottolineando di essere aperto a più relazioni in contemporanea.

Rosa Chemical fidanzato? Ecco cosa sappiamo

Nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle in molti hanno notato la grande sintonia o meglio chimica tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli e per alcuni questa sintonia è anche fuori dalla pista da ballo con i due che starebbero intraprendendo una relazione, ma ecco cosa sappiamo a riguardo. I due rispondono No comment al rumors riguardo loro due come coppia ma specialmente Rosa ci scherza su.

Sui social la coppia ha postato la canzone di Ed Sheeran Photograph dove i due si cimentano in un ballo romantico e i due sembrano sempre più affiatati. Vedremo se la coppia è reale o solo scena anche se c’è da dire che c’è anche un rumors riguardo la sua vita privata e sottolineano che nella sua vita ci sarebbe un ragazzo di nome Luca anche se c’è molta riservatezza a riguardo.

I fan si dividono, c’è chi spinge per questa coppia e chi invece pensa che si tratta semplicemente di una mossa pubblicitaria e non c’è nulla di reale. Vedremo come evolverà la situazione.