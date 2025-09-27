Rosa Chemical - tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 - ha una nuova fidanzata? Dall’ex Bibi Santi a ‘chiacchierato’ bacio con Fedez.

Musica e vita privata non camminano certo sul medesimo binario: suo malgrado, Rosa Chemical non sfugge dall’interesse mediatico che investe i volti noti anche per ciò che concerne la vita sentimentale. Il cantante – reduce dalla liaison sfumata con l’ex Bibi Santi – attira la curiosità di fan e non solo a proposito di una possibile nuova fidanzata e, a quanto pare, il suo cuore sembrerebbe essere occupato da tempo da una nuova fiamma: Linda Stabilini.

Rosa Chemical, chi è: disturbi alimentari e infanzia difficile/ “Mi ubriacavo, facevo uso di droghe…”

Linda Stabilini è la fidanzata di Rosa Chemical? I primi rumor sono emersi lo scorso anno a ridosso dell’estate; voci circolanti principalmente sui social, esattamente il ‘luogo’ scelto dalla coppia per ufficializzare il rapporto. A circa un anno di distanza la liaison con la ‘Queen dei Manzi’ – pseudonimo con il quale spopola sul web – sembra procedere senza intoppi; circostanza che si evince dalle molteplici condivisioni di coppia sulle piattaforme social.

Rosa Chemical, nuova fidanzata o single dopo Linda Stabilini?/ La verità sulla loro relazione

Rosa Chemical, la verità sull’orientamento sessuale e sul bacio a Fedez a Sanremo: “Non è esibizionismo”

Rosa Chemical trasferisce da sempre il suo personale concetto di libertà; dalla musica all’abbigliamento, ha sempre dimostrato riluttanza nei confronti delle etichette sposando invece il concetto di libertà nella sua totalità. Un aspetto che si riflette anche sull’orientamento sessuale del cantante che si è sempre definito fluido; aperto a qualsiasi tipo di rapporto tra persone. Spesso è ancora oggi incalzato sulla sua presunta omosessualità; pretesto che offre sovente nuovi assist per veicolare ulteriormente la sua visione libera a proposito del gusto e orientamento sessuale. “Non è esibizionismo” – ha dichiarato in passato – “Vivo il corpo e la sessualità senza problemi”.

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle, l'indiscrezione: "Rai non felice"/ C'entrano le sue foto hot

C’è stato un momento specifico dove l’orientamento sessuale di Rosa Chemical non solo ha alimentato gli interrogativi degli appassionati ma è quasi diventato un ‘caso’ nazionale. Tutta colpa di quel bacio in diretta, nel bel mezzo del Festival di Sanremo, all’amico e collega Fedez. Una circostanza che destò particolari discussioni sia per il contesto, sia per la presenza di Chiara Ferragni allora ancora legata al rapper. Si parlò di siparietto organizzato, senza dimenticare le polemiche anche sopra le righe, Rosa Chemical però affermava: “Nulla di concordato, era una performance. E’ il Festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso”.