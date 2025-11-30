Rosa Chemical in crisi a Ballando con le stelle 2025: "Dò il massimo ma mi sento in colpa" Giuria divisa e Selvaggia Lucarelli stronca

Rosa Chemical in crisi a Ballando con le stelle: "Dò il massimo ma non vengo capito. Mi sento in colpa

Nella 10a puntata di Ballando con le stelle 2025 i quarti concorrenti a scendere in pista sono Rosa Chemical con Erica Martinelli. Nella clip prima dell’esibizione il cantante non ha nascosto tutta la sua delusione per i commenti e i voti della scorsa puntata che lo ha fatto finire allo spareggio: “Sono sempre o troppo da una parte o troppo dall’altra. Non penso che troverò mai l’equilibrio in niente e quindi neanche qua…C’è anche una mia parte che mi fa sentire sempre in colpa. Quindi c’è sempre questo cinquanta e cinquanta. E io non sono uno sportivo, per la mia forma fisica non posso preparare un ballo in più, per lo spareggio in ogni puntata.”

Poco prima di scendere in pista a Ballando con le stelle 2024 e cimentarsi con Boogie in versione Punk sulle note di America Idiot dei Green Day con Erica Martinelli, Rosa Chemical ha fatto una promessa: “C’è la metterò tutta, sarò me stesso anche se la giuria si divide. Sono pronto a spaccare tutto.” Per Alberto Matano, tanto per cambiare, sono complimenti ed elogi anche per lui: “Anche stasera sono rimasto stupito, non mi aspettavo questa performance e quindi stai costruendo un bellissimo percorso.” Complimenti anche dal Tribuno del popolo Matteo Addino.



Rosa Chemical stroncato da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025: “È carino, e il carino uccide”

La performance di Rosa con Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2025 ha convinto tutti i giurati. Per Ivan Zazzaroni ha portato freschezza ed originalità, Fabio Canino premia il coraggio e la forza di osare ed essere sempre credibili. Per Carolyn Smith innanzitutto è degno di portare il kilt e poi anche lei ha elogiato la performance con tutti gli elementi del Boogie. Le noti dolenti le porta Selvaggia Lucarelli che ha stroncato Rosa Chemical: “Purtroppo non riesco a condividere questo entusiasmo, mi aspetto sempre un salto un qualcosa che mi stupisca e invece io mi aspetto sempre cose incredibili con questo look e invece non andiamo mai oltre il carino e il carino uccide…per me è un risultato tiepido.” Per Guillermo Mariotto va premiato lo sforzo e l’accoppiata piace molto. Si passa ai voti con 8 e 9 e persino il 10 di Mariotto ed un solo sei di Selvaggia Lucarelli.