Rosa Chemical e Erica Martinelli, è nato un amore a Ballando con le stelle 2025? Lui si dichiara in diretta ma lei frena

Il cuore di Rosa Chemical pare abbia iniziato a battere per la bella Erica Martinelli. La maestra di Ballando con le stelle 2025 ha conquistato non solo professionalmente il cantante, ma anche dal punto di vista sentimentale, tanto che lui non si nasconde più e ammette in diretta su Rai 1 di sperare che la ballerina diventi qualcosa di più che la sua maestra.

“Con Erica c’è stata sintonia dal primo momento.”, ha esordito di fronte alle telecamere di Ballando. “È una ragazza molto bella, simpatica, solare… fa venire voglia di svegliarsi la mattina e fare una cosa che non ho mai fatto.”, ha ammesso, spiegando come, la sua presenza, abbia già migliorato la sua vita. “Grazie alla mia principessa sto prendendo lezioni, mi sveglio presto, vado a dormire presto, fumo meno sigarette…”, ha aggiunto, chiedendo poi di dire queste cose alla diretta interessata.

Rosa Chemical si dichiara a Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2025: “Vorrei far parte della sua vita”

Erica Martinelli ha allora raggiunto Rosa Chemical, che le ha espresso senza mezzi termini i suoi sentimenti: “Ci provo in tutti i modi ad infilarmi nella sua vita, ma non ci riesco… Vorrei fosse la mia fidanzata“, ha dichiarato. La ballerina, dal suo canto, ha risposto: “Mi affascina il fatto che lui sia trasgressivo in alcuni momenti e dolce in altri.”, tuttavia ha ammesso di aver creduto che scherzasse quando le ha detto di voler stare con lei, “lo hai detto già la prima volta che mi hai vista”. Ma Chemical ha ribadito i suoi sentimenti: che stia davvero nascendo una coppia a Ballando con le stelle? Per ora, lei frena: “Ci dobbiamo prima conoscere”, ha concluso.