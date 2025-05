Rosa Chemical torna in tv tra gli ospiti di Sarabanda Celebrity, il popolare quiz show musicale condotto da Enrico Papi in prima serata su Italia 1. Il cantante di Made In Italy, brano di successo presentato in gara al Festival di Sanremo 2023 di Amadeus, durante una intervista ha raccontato di aver vissuto un momento di down. “Dopo il successo di Sanremo ho vissuto un momento di down. Sono un autosabotatore” – ha confessato il cantante. Non solo, Rosa ha parlato anche del suo passato fatto di droghe, anche se oggi non ne fa più uso. A sorpresa ha rivelato di soffrire di ansia e insonnia e di ricorrere all’utilizzo di alcuni farmaci per gestire la cosa.

Durante il Festival di Sanremo 2023 il cantante è stato protagonista di un bacio con Fedez; un gesto che ha innescato delle polemiche che in parte hanno minato la coppia Fedez e Chiara Ferragni. “Era una cosa preparata, studiata a tavolino tra di noi” – ha rivelato Rosa precisando che Chiara Ferragni era all’oscuro di tutto.

Quest’anno Rosa Chemical ha visto Sanremo 2025 da spettatore ed è rimasto contento della vittoria di Olly: “spacca, è un ragazzo umile e genuino”. Non solo, il cantante ha paragonato il collega a Vasco Rossi nel modo di scrivere cose belle, ma al tempo stesso semplice. “Olly spaccherà tutto. Io avevo predetto il suo successo” – ha concluso il cantante.

Dalla musica alla vita privata, Rosa è stato legato ad una ragazza di nome Linda che lavorava per TikTok, ma la loro relazione è giunta al capolinea. “Avevamo una relazione, ma sono andato a letto con altre persone” – ha confessato il cantante che non nasconde la sua propensione alla poligamia. Dopo una serie di tradimenti però Linda ha preferito terminare la relazione. Ad oggi il cantante è single.

