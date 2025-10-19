Rosa Chemical: "Mi piacciono piedi sudati. Erica Martinelli? Me li fa annussare" Confessione hot a Ballando con le stelle 2025

Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025 si è raccontato letteralmente senza filtri ed ha parlato della sua passione per i piedi il suo feticismo che ha fatto diventare addirittura un brand. Nella puntata del 18 ottobre 2025 dello show del sabato sera di Rai1 il cantante si è lasciato andare alle confessione partendo dalla coreografia della scorsa volta che si è conclusa con un bacio ai piedi della sua ballerina Erica Martinelli. “Di chi è stata l’idea? Mia” ha risposto sarcastico Rosa.

E subito dopo https://www.ilsussidiario.net/news/rosa-chemical-e-erica-martinelli-innamorati-a-ballando-con-le-stelle-dichiarazione-e-sfogo-dietro-le-quinte/2893785/ ha confessato da dove nasce questa sua passione e, più in generale, che cos’è: “La mia passione per i piedi arriva dal feticismo che è una diramazione nell’ambito sessuale nella quale uno sceglie una parte del corpo che gli piace ed io ho scelto i piedi. Non riesco a farne a meno specialmente quelli della mia ballerina.”



Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025: “La mia ballerina Erica Martinelli me li fa annusare”

Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025 ha portato, forse nella prima volta nello show, di feticismo e un brano di Marilyn Manson da colonna sonora per la sua esibizione. Durante la clip di presentazione, inoltre, Rosa Chemical senza più freni inibitori e filtri: “I piedi mi piacciono. Soprattutto quelli della mia ballerina… Erica all’inizio me lo vietava…poi è iniziato un ‘sei fa brano te li concedo 30 secondi…si toglie le scarpe e me li infila nel naso. Penso che sia diventata la nostra merce di scambio. Se faccio il bravo mi merito di annusare i piedi soprattutto sudati. Se un piede non sa di niente e un po’ come annusare una mano sa di pelle. Invece a me piace il piede perché ha un odore tutto suo ed è proprio li il punto. Oltre i piedi anche le ascelle.”