Rosa Chemical questa sera a 'Ballando con le Stelle': le polemiche dopo l'annuncio della partecipazione del rapper e il...

ROSA CHEMICAL, A ‘BALLANDO’ IN COPPIA CON ERICA MARTINELLI

Rosa Chemical, chi è e cosa sappiamo del concorrente di “Ballando con le Stelle” che stasera farà il suo esordio nello show in onda su Rai 1? Per la ventesima edizione del programma che punta a battere nuovi record con al timone ancora una volta Milly Carlucci, sicuramente i riflettori saranno puntati su Manuel Franco Rocati, vero nome del 27enne rapper originario di Rivoli e attorno al cui nome sono scoppiate alcune polemiche quando, in estate, era stato annunciato che avrebbe fatto parte del cast di personaggi VIP in gara, in coppia con la ballerina Erica Martinelli.

Nikita Perotti, chi è il maestro di Ballando con le Stelle / Ha una fidanzata? Qualche flirt e tanta privacy

“Pensavate che stessi dormendo, eh? No, perché chi dorme non piglia pesci e, soprattutto, non va a ‘Ballando’…” aveva scritto il diretto interessato nelle ore seguenti: ma cosa c’è da aspettarsi da Rosa Chemical in vista di stasera e cosa sappiamo della sua vita sentimentale, tra rumors e smentite?

Come sappiamo, l’annuncio della partecipazione di Rosa Chemical a “Ballando” aveva subito fatto discutere per via di alcune sue dichiarazioni rilasciate in passato, nonché per il bacio con Fedez sul palco di Sanremo (che era valsa ai due una denuncia di atti osceni in luogo pubblico, ovviamente archiviata in men che non si dica dalla Procura) e le sue posizioni in materia di orientamento sessuale: il classe 1998 si è dichiarato pansessuale e poliamoroso, ovvero una persona che intrattiene relazioni sentimentali contemporaneamente con più persone.

Chi è Beppe Convertini: lavoro e vita privata/ Ha una fidanzata o un compagno? La secca replica

Pur avendo ammesso di essere stato in passato con donne, uomini, queer e con una prostituta, Rosa Chemical aveva spiegato a ‘Rolling Stone’ che “Nessuno saprà mai cosa mi piace, sono fatti miei”. Tuttavia, di recente, è tornato ad aprirsi sulla vita sentimentale e quella Linda Stabilini che pare essere stata la sua ultima partner, almeno ufficialmente.

ROSA CHEMICAL, “SONO POLIGAMO: NON SO ESPRIMERE I MIEI…”

Perché è finita con ‘la queen dei manzi’, il moniker con cui è conosciuta la deejay e tiktoker Linda Stabilini? La loro rottura, confermata da entrambi, risale oramai a diversi mesi fa, ma solamente di recente Rosa Chemical è tornato su quella breve storia d’amore, rivelandone alcuni dettagli. “Molto probabilmente non sarò la donna della tua vita, ma la più strana sì!” aveva scritto sibillinamente la ragazza classe 2002 sui propri profili, confermando successivamente che tra lei e il rapper era oramai finita.

Simone di Pasquale, perchè è tornato a Ballando con le Stelle?/ C'entra Milly Carlucci e il figlio Gabriele

E parlando delle proprie relazioni sentimentali e dell’addio alla tiktoker al podcast MondoCash, l’artista piemontese aveva avuto modo di tornare sulla propria vita privata di poligamo incallito. “Ho frequentato Linda, una persona che lavorava su TikTok, ed è logico che quando ero con lei ero attivo anche io su quel social”.

Tuttavia, nel corso della sua ospitata del podcast, Rosa Chemical aveva pure aggiunto altro, ammettendo che nel corso della relazione lui, da poligamo qual è, era “andato a letto con altre persone. Non so esprimere i miei sentimenti e non ci tenevo a mettere certe cose nero su bianco. Per non andare avanti in una situazione confusa in cui lei ci rimaneva male per determinate cose ho detto fine”. Insomma, nella versione del 27enne, sarebbe stato lui a troncare quella liaison e, per mettere subito a tacere i rumors, aveva negato qualsiasi ipotesi di ‘corna’. “Non c’è stato tradimento. A me non andava di portare avanti e a fondo la storia con Linda. Nella mia vita non esiste la monogamia” aveva tagliato corto Rosa Chemical, spiegando di essere arrivato ad abbracciare questa filosofia a livello sentimentale dopo aver sperimentato sulla sua pelle una “relazione super tossica” e caratterizzata da tanta gelosia.