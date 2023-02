Rosa Chemical: perché si chiama così?/ Un “omaggio” alla madre e non solo…

Rosa Chemical, perché Manuel Franco Roncati ha scelto questo nome d’arte? C’entra la mamma, ma non solo…

Perché Rosa Chemical si chiama così? Innanzitutto precisiamo che Rosa Chemical è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati, ovvero il giovane rapper italiano di Grugliasco quest’anno in gara al Festival di Sanremo 2023. Un personaggio curioso, orgoglioso di essere “politicamente scorretto” ma anche di non avere alcuna forma di preclusione verso niente e nessuno. Ma come mai Manuel Franco Rocati ha deciso di farsi chiamare Rosa Chemical? Ebbene la risposta è abbastanza semplice e intuitiva: il suo nome d’arte non è altro che un’unione tra il nome della madre Rosa ed i My Chemical Romance.

Per quanto riguarda la sua carriera, è cominciata abbastanza recentemente, precisamente nel 2018 quando, oltre ad aver pubblicato il suo primo Kournikova, è diventato modello per il noto brand Gucci. Il cantante è molto attivo sui social, in particolar modo su Instagram dove appare col nickname Gipsiboirosa. Per un lungo periodo il ragazzo ha condiviso parecchi momenti della sua quotidianità, salvo poi cancellare gran parte dei post nel 2022.

Rosa Chemical mai banale nelle sue dichiarazioni: “Sessualità? Nessuno saprà mai cosa mi piace, però…”

Amando il “politicamente scorretto” Rosa Chemical non si è mai tirato indietro dall’essere provocatorio e pungente inserendosi in argomenti dibattuti. Hanno lasciato il segno, ad esempio, le sue dichiarazioni rilasciate a Rolling Stone a proposito di sessualità, anche se il ragazzo non si è mai sbilanciato sul proprio privato. O più precisamente, non è mai entrato nello specifico. Quel che è certo è che il giovane rapper non è mai banale nell’esprimere i suoi pensieri, talvolta dicendo la sua su temi più discussi e sotto i riflettori. “Sessualità? Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto”, aveva tuonato il classe 1998 di Grugliasco nell’intervista sopracitata al magazine Rolling Stone.

