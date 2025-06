Rosa Chemical potrebbe essere il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025: le ultime indiscrezioni sul cast parlano chiaro

Mancano ancora alcuni mesi alla partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, eppure le indiscrezioni sulla stagione 2025 dello show di Milly Carlucci si susseguono già da settimane. Dopo l’edizione dedicata ai ballerini professionisti, che ha visto la vittoria di Chiquito (entrato dunque nel cast dei maestri), sono già in atto i lavori per l’edizione classica con concorrenti Vip e, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe già il nome del primo aspirante ballerino in gara.

Si tratta di Rosa Chemical, cantante di ‘Made in Italy’ che si è fatto conoscere, qualche anno fa, non solo per la sua musica. Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia nella rubrica ‘Chicchi di gossip’ pubblicata nella sua newsletter, Chemical è pronto a cimentarsi nel ballo sulla pista del celebre show del sabato sera di Rai 1.

Rosa Chemical e Chiara Ferragni insieme a Ballando con le stelle 2025? Cosa è stato deciso

Il pubblico di Rai 1 d’altronde ricorderà sicuramente la sua trasgressiva performance al Festival di Sanremo, quando, durante una delle sue esibizioni, raggiunse Fedez nel pubblico, portandolo sul palco e baciandolo appassionatamente. Una scena che scatenò il gossip e le indiscrezioni, e portò anche ad uno scontro del rapper con l’allora ancora moglie Chiara Ferragni, voluta da Amadeus come sua co-conduttrice al Festival.

È proprio Amadeus che ha voluto poi Rosa ancora al suo fianco nel nuovo spettacolo di Nove, Like a Star. In questo, Chemical è uno dei tre giudici, al fianco di Elio e Serena Brancale. Dopo Amadeus pare sia proprio Milly Carlucci a volere il cantante nel cast di Ballando con le stelle 2025. Al contrario, non ci saranno Ferragni e Francesca Pascale: Parpiglia definisce infatti fake le indiscrezioni che le volevano in trattative finali. È invece probabile che Chiara partecipi al programma in qualità di ballerina per una notte.