Rosa Chemical, retroscena senza filtri sull’ex fidanzata/ “Il mio gusto va verso…”

Ben al di là del chiacchiericcio mediatico che su di lui grida allo scandalo della trasgressione, Rosa Chemical, tra i 28 Big di Sanremo 2023, é stato felicemente fidanzato, in una vera storia d’amore. In questi giorni fa parlare di sé per il bacio “rainbow” registrato con Fedez e in presenza della moglie di quest’ultimo, Chiara Ferragni, al Teatro Ariston, nel mezzo della sua partecipazione a Sanremo 2023 per il titolo della canzone italiana. C’é chi ora tra gli esperti e amanti del gossip, mentre fioccano le critiche di chi contesta la sua proposta artistica sanremese ritenendola scandalosa, vedrebbe in Rosa Chemical il potenziale “terzo incomodo” con annessa rottura tra i consorti Ferragnez. Ma in barba ai detrattori, é un grande outsider di Sanremo 2022, Rosa Chemical, e la sua Made in Italy riscuote successo ben oltre la mancata vittoria sanremese e il gossip legato alla sua performance al Festival.

La playlist musicale che raccoglie le canzoni e i cantanti più rappresentativi dei giovani e che trasversalmente abbraccia più generazioni, Generazione zeta sulla piattaforma musicali di ascolto in streaming Spotify Italia, gli dedica in data 17 febbraio la prima posizione con tanto di copertina. E, intanto, tra le pagine di Chi magazine Rosa Chemical trova spazio raccontandosi senza filtri, svelando tra i lati più reconditi di sé e i retroscena della sua vita, l’amore vissuto con una modella, per anni.

“Ho avuto una relazione con una ragazza che è una modella bravissima e bellissima, Milly”- fa sapere l’artista outsider di Sanremo 2023, che ora il gossip etichetta come protagonista del “triangolo sanremese” con i Ferragnez. E non é tutto. A dispetto di quello che si possa pensare, la bellezza meramente estetica per lui non é di fondamentale importanza: “il mio gusto, in generale, va verso le persone un po’ meno belle”.

