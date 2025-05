Rosa Chemical e il bacio con Fedez a Sanremo 2023: nuovi retroscena

Era il 2023 quando, sul palco del Festival di Sanremo nella serata della finale, andò in scena uno dei più clamorosi e chiacchierati momenti di quell’edizione: il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Un evento che spiazzò tutti quanti e che suscitò inevitabile scalpore, con uno strascico di voci ed indiscrezioni che si protrassero per un lungo periodo dopo la finale. Rosa, all’epoca cantante in gara tra i Big con il brano Made in Italy, scese dal palco durante la sua esibizione per raggiungere la prima fila in platea dove era seduto Fedez.

Fedez, archiviata indagine per pestaggio a Cristiano Iovino/ "Nessuna prova del suo coinvolgimento diretto"

Poi, dopo averlo preso per mano, risalì con lui sul palco e sul finire dell’esibizione scattò il bacio in bocca che tanto ha fatto parlare di sé. Ora, a distanza di due anni dal quel momento, emergono nuovi succosi dettagli su quel siparietto che li ha visti protagonisti. A svelare nuovi retroscena è lo stesso Rosa Chemical, intervenuto ai microfoni del podcast MondoCash, interpellato fra gli altri argomenti della chiacchierata proprio su quel celebre bacio.

Fedez, chi è: vita e carriera del rapper/ Matilde Caru è la nuova fidanzata? Smentito invece il gossip su...

Rosa Chemical rivela: “Bacio preparato, Chiara Ferragni non sapeva“

Rosa Chemical durante la chiacchierata nel podcast si è sottoposto alle curiose domande degli intervistatori in merito al bacio con Fedez a Sanremo 2023, svelando alcuni retroscena. Per esempio, alla domanda “il bacio era preparato e studiato a tavolino?” il cantante ha risposto di sì. E, a seguire, ha aggiunto: “Chiara Ferragni non lo sapeva. Lo abbiamo detto a Muschio Selvaggio: c’è stata la puntata Muschio Selvaggio Sanremo, dove andavano gli artisti che si esibivano. Fedez mi fa: ‘Io sono in prima fila, vieni a darmi un bacio’“.

Fedez e Clara, nuovo singolo dal titolo ‘Scelte stupide’/ Di cosa parla il brano in uscita

E così sono poi effettivamente andate le cose, con i due cantanti che si sono scambiati quel bacio a sorpresa sul palco dell’Ariston che ha spiazzato non poche persone.